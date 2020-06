Buenas nuevas. En medio de la pandemia por el coronavirus en el Perú, la Policía Nacional daría cuenta de una gran noticia luego de que el viernes por la noche confirmara que Wilber Carcausto, cabo del Ejército Peruano, fue encontrado vivo en Tacna tras 26 días desaparecido. De acuerdo a los agentes policiales, el soldado fue visto deambulando vestido de civil.

“Luego de un constante patrullaje, se logró ubicar con vida al soldado. Él estaba deambulando en la Av. Leguía con Banchero Rossi, a la altura de Pileta de Aguas de la ciudad, estaba parado al frente de un domicilio, y le preguntaron qué hacía ahí y respondió que no tenía casa”, expresó el general Bueno a la prensa.

Antes de su desaparición, se sabía que Carcausto realizaba servicio militar en el cuartel de Tarapacá, en Tacna, desde enero del 2019. Asimismo, según manifestaron los agentes policiales que lo hallaron, Wilber Carcausto fue identificado gracias a los documentos que llevaba consigo. Ahora, la Policía ha pedido a los familiares del cabo acercarse a la comisaría.

“Ha dado respuesta coherente, ha brindado su número de DNI, el nombre de sus padres. Nos dijo que estaba caminando en diversas calles de Tacna y ha estado tomando solo agua”, agregó la Policía Nacional, que ya puso a Wilber Carcausto en calidad de ubicado.

Sobre su aparición, Carcausto no brindó mayores detalles sobre dónde había estado todo este tiempo, aunque pidió tranquilidad a sus familiares. “Sé que han estado preocupados por mí. No me fugué, solo me maltrataban las personas, nada más. Me metían al agua, me decían ‘te voy a meter golpe”, comentó el soldado brevemente a los periodistas.

