Kirill Dmitriyev, jefe del fondo soberano Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), que financia y ayuda en aspectos logísticos relacionados con la vacuna contra el coronavirus, dijo a la agencia Tass que más de 20 países quieren comprar hasta 1.000 millones de dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19.

Enumeró a Brasil, India y Arabia Saudita entre las naciones interesadas.

“Vemos un gran interés en el extranjero por la vacuna rusa desarrollada y hemos recibido solicitudes preliminares de 20 países para la compra de más de 1.000 millones de dosis de la vacuna”, dijo Dmitriyev. Cabe precisar que la vacuna es desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

Además, sostuvo que el miércoles comenzarán las pruebas de Fase 3 en un grupo importante de personas y que se espera comenzar la producción industrial en septiembre.

Dmitriyev también denunció “ataques mediáticos cuidadosamente coordinados y orquestados” para “desacreditar” a la vacuna de Rusia.

De acuerdo con el ministerio de Salud ruso, esta vacuna del tipo de doble inoculación “permitirá una inmunidad larga” que podría ser de “dos años”.

El anuncio de Putin

En la mañana del martes, el presidente Vladímir Putin anunció que su país ha ganado la carrera mundial por registrar la primera vacuna anti-COVID-19 y aseguró que el preparado desarrollado por los científicos nacionales es eficaz, seguro y genera inmunidad estable ante el nuevo coronavirus.

“Esta mañana se ha registrado, por primera vez en el mundo, una vacuna contra el nuevo coronavirus”, dijo el jefe del Kremlin en una reunión con el Gabinete de Ministros, transmitida por la televisión rusa.

El mandatario indicó que tiene conocimiento de que la vacuna rusa registrada hoy en el Ministerio de Sanidad de Rusia es “suficientemente eficaz, crea una inmunidad estable” y -subrayó- “ha superado todas la verificaciones necesarias”.

Una de las hijas de Putin, voluntaria en los ensayos clínicos

Es más, Putin reveló que sabe de ello de muy buena fuente, porque una de sus hijas participó en los ensayos clínicos de la vacuna, elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

“Sé que esta vacuna, como habéis dicho, se elaboró con vectores de adenovirus humano (...) y actúa con más precisión, genera un anticuerpo estable e inmunidad celular. Lo sé muy bien, porque una de mis hijas se inoculó la vacuna”, precisó.

El mandatario indicó que después de la primera inyección la temperatura corporal de su hijas subió hasta los 38 grados y al día siguiente disminuyó hasta 37 con alguna décimas.

“Eso fue todo. Después de la segunda inyección, la segunda vacuna, también le subió un poco la temperatura, pero luego se normalizó. Se siente bien y el nivel de anticuerpos es elevado”, agregó.

Según Putin, muchas de la personas que fueron vacunadas con el preparado del Centro Gamaleya no tuvieron ningún tipo de reacción, incluido aumento de temperatura.

El director del Centro Gamaleya, Alexandr Ginzburg, declaró que no sabía que una de las hijas del presidente ruso había sido vacunada.

“Seguramente era una voluntaria. No miro las identificaciones. No conozco a todos los voluntarios. Me entero por usted”, comentó el científico a la agencia Interfax.

Gam-COVID-Vac, el nombre de la primera vacuna registrada

La vacuna fue registrada con el nombre de Gam-COVID-Vac, según un comunicado de Sanidad, y permite una inmunidad prolongada al inyectarse dos veces.

“La vacuna (en los ensayos clínicos) ha mostrado ser segura y de gran eficacia. Todos los voluntarios desarrollaron elevados niveles de anticuerpos ante la COVID-19 y a ninguno de ellos se les detectaron complicaciones graves de inmunización”, dijo a su vez el ministro de Sanidad, Mijaíl Murashko.

La nota de prensa de Sanidad señala que "la experiencia del uso de vacunas vectorizadas (al inocularse dos veces) muestra que la inmunidad se conserva hasta dos años" y precisa que la Gam-COVID-Vac no contiene componentes del nuevo coronavirus y que se ensayó en dos grupos de 38 voluntarios cada uno.

