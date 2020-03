Tras anunciar su cuarentena en Australia, Tom Hanks (63) acaba de publicar en Instagram un nuevo mensaje a todos sus seguidores. El actor indicó que se encuentra ya sin fiebre.

“Hola amigos. Buenas Noticias: Una semana después de dar Positivo, en aislamiento autoimpuesto, los síntomas siguen siendo casi los mismos. Sin fiebre, pero en medio de tristeza", manifestó.

“Doblar la ropa y lavar los platos nos hace tomar una siesta en el sofá”, agregó.

El intérprete de “Salvando al soldado Ryan” (1998) no pierde su sentido del humor y cuenta que su esposo la viene ganado en las cartas.

“Malas noticias: mi esposa Rita Wilson ha ganado 6 manos seguidas de Gin Rummy y me lleva 201 puntos de ventaja. Pero he aprendido a no esparcir mucho mi Vegemite. Traje de viaje conmigo mi máquina de escribir, una que adoro mucho”, contó.

Tom Hanks finalizó su mensaje haciendo una breve reflexión a todos sus seguidores en el mundo entero. "Estamos juntos en esto. Ayuden a reducir la curva (de infectados). Hanks”.

VIDEO RECOMENDADO

Calles en segundo día de emergencia por coronavirus.

Calles en segundo día de emergencia por coronavirus.