Cuando la Organización Mundial de la Salud anunció que el COVID-19 se había convertido en una pandemia, se supo desde un inicio que este virus se transmitía de humano a humano, luego de toser o estornudar. Sin embargo, un reciente estudio dio a conocer que también las personas pueden llegar a contagiar a los gatos, pero ¿estos pueden devolvernos el coronavirus a nosotros?

De acuerdo a la investigación publicada en la revista New England Journal of Medicine, científicos japoneses y estadounidenses confirmaron que los gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus a otros miembros de su especie, luego de inocularon el virus SARS-CoV-2 en tres felinos domésticos y los juntaron con otros tres que no tenían ese patógeno en su organismo.

El estudio determinó que al cabo de cinco días los gatos que no estaban infectados dieron positivo por COVID-19, aunque ninguno de los animales mostró síntomas del virus, tales como temperatura corporal anormal, pérdida de peso sustancial o conjuntivitis. Ante esta ausencia de síntomas, los investigadores determinaron que los gatos puede ser huésped intermediario ‘silencioso’ del nuevo coronavirus.

Este estudio surgió, luego de que se diera a conocer que en otras partes del mundo se reportaron casos de contagios a felinos. Esto sucedió cuando varios tigres y leones que dieron positivo en el zoológico del Bronx (Nueva York, Estados Unidos) a principios de abril, de allí la necesidad de averiguar más sobre estos casos.

Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad Animal sostiene que “la ruta de transmisión predominante de la COVID-19 es de humano a humano” y, hasta el momento, “no existe evidencia de que los animales de compañía tengan un rol significativo en la propagación de la enfermedad”. Por ello, el organismo internacional manifiesta que “no existe justificación” para tomar medidas que puedan afectar al bienestar de las mascotas.

