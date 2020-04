Estados Unidos (USA) es el país más afectado por la pandemia del coronavirus en el mundo. Hasta ayer, domingo 19 de abril, de acuerdo a un balance que realiza la Universidad Johns Hopkins, el país norteamericano registraba más de 740.00 personas contagiadas y había superado los 40 mil muertes a causa de esta enfermedad, casi la mitad de ellos en el estado de Nueva York. A pesar de las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump, la curva continuó en crecimiento, lo que genera alarma entre los pobladores de una de las naciones más pobladas del continente. Sin embargo, parte de ellos decidió salir a las calles, debido a que la tasa de desempleo aumenta cada vez más, lo que genera inestabilidad en la economía de uno de los países más grandes del mundo.

Por otro lado, es probable que se reactiven las actividades para evitar que la economía se siga viendo perjudicada, lo que podría hacer que las cifras dadas se disparen y que el número de muertes siga elevándose. El gobierno norteamericano comenzó a tomar medidas para que la enfermedad no continúe causando muertes de sus compatriotas y la cifra se desacelere con relación a los últimos días.

Coronavirus en Estados Unidos, lunes 20 de abril:

Coronavirus Estados Unidos | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en Estados Unidos con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Estados Unidos, domingo 19 de abril:

Coronavirus Estados Unidos | Floyd Mayweather fue captado por TMZ Sports saliendo de su casa en bicicleta para mantenerse en forma, esto mientras muchos establecimientos se encuentran cerrados para tratar de parar el número de contagios en el país.

Coronavirus Estados Unidos | MLB permitirá a equipos reducción salario de empleados. La situación financiera de las Mayores parece complicada. Con una campaña de 2020 aplazada por la pandemia de coronavirus (24 días de retraso) y sin un plan claro para regresar a los diamantes, los dirigentes de la liga han comenzado a actuar.

Coronavirus Estados Unidos | Cifras de infectados va “en descenso” en Nueva York. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este domingo que los efectos de la pandemia del coronavirus ha ido “en descenso”, lo que significaría que la cantidad de infectados es menor a lo registrado días atrás. Asimismo, invocó a la ciudadanía a persistir con las medidas respectivas para contrarrestar el virus.

Coronavirus Estados Unidos | La industria automotriz ya viene preparándose para reiniciar sus actividades en la fabricación de unidades móviles en los Estados Unidos, esto en el marco de la necesidad de Donald Trump de que la economía tome un mejor rumbo tras desatarse la pandemia por el coronavirus.

Coronavirus Estados Unidos | La gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, defendió la manera como ha tomado la orden ‘Stay at Home’ y sentenció que se han visto los resultados debido al decrecimiento que ha habido en los últimos días en cuanto a casos. Sin embargo, también aseguró que “los gobernadores estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, y necesitamos ayuda del gobierno federal para que podamos seguir avanzando en nuestra intención de volver a activar la economía”.

Coronavirus Estados Unidos | Steven Mnuchin, secretario de Tesorería de los Estados Unidos, señaló en entrevista con CNN que él cree que la economía de Estados Unidos tardará únicamente algunos meses en recuperarse y no años como dicen varios expertos. Mnuchin consideró que al momento en que las actividades se reanuden va a haber un repunte en cuestión económica.

Coronavirus Estados Unidos | El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, señaló este domingo que se encuentran en un mejor camino que el que tenían presupuestado. Durante su conferencia de prensa de este día, el gobernador admitió que a pesar de que siguen aumentando los casos, han disminuido el número de hospitalizados y que necesitan de ventiladores. El estado reportó 348 nuevos casos, con lo que llegaron a 23 mil 928 en total. Además, murieron otras 29 personas, dejando la cifra en 1,296 personas.

Coronavirus Estados Unidos | “Mi trabajo consiste en hacerle las compras a los clientes y posteriormente llevarlas a sus domicilios. En esta época que estamos viviendo no temo perder mi trabajo porque este es un país que pide mucho delivery y por la pandemia los pedidos han aumentado, eso quiere decir que hay más trabajo”, explicó la trabajadora.

Coronavirus Estados Unidos | En Estados Unidos, trabajar para una empresa de delivery representa un gran riesgo en la actualidad puesto que el país lidera la cifra de contagiados por COVID-19 a nivel mundial.

Coronavirus Estados Unidos | A través del medio de noticias The New York Post, ciudadanos de Nueva York denunciaron que a las afueras de la funeria English Brothers en Sheepshead Bay se encontraban varios cuerpos embolsados luego de morir a causa del nuevo coronavirus (COVID-19).

Coronavirus Estados Unidos | Donald Trump, indicó que el balance real de casos de coronavirus en China es “mucho mayor”. Esto luego de que funcionarios del gigante asiático informaran incluso un nuevo conteo aumentando considerablemente el número de muertos en Wuhan.

Coronavirus Estados Unidos | Un hombre de Florida fue arrestado luego de amenazar con hacer un tiroteo en un supermercado donde, según él, muchas personas no estaban empleando mascarillas para protegerse de la COVID-19.

Coronavirus Estados Unidos | El presidente Estados Unidos, Donald Trump, instó a la rebelión contra el confinamiento,a pesar que el país lidera las cifras de contagiados por coronavirus a nivel mundial.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Estados Unidos

De acuerdo al mapeo mundial de coronavirus realizado por el hospital Johns Hopkins, el país cuenta con cerca de 400 mil casos de COVID-19, siendo el que mayor contagios tiene en el planeta en la actualidad.

El Gobierno de Donald Trump ha sido fiel a su política de mantener la economía ajena a esta pandemia, por lo que no ha tenido una respuesta a nivel país para frenar la propagación de la enfermedad. Si bien ha cerrado las fronteras a vuelos de Europa y China, son los gobernadores de cada Estados los que han tomado medidas más drásticas, especialmente, aquellos que tiene mayor número de casos, como en el caso de Nueva York, que bordea más 80 mil casos.

Un mensaje de agradecimiento para los trabajadores médicos se muestra en la puerta de una casa en Culver City, California. (Foto: AFP/Chris Delmas)

Coronavirus en Estados Unidos: estimados en la Casa Blanca

Ante el incremento exorbitantes de casos confirmados por coronavirus en Estados Unidos, los científicos convocados por la Casa Blanca estimarían que de continuar la propagación del virus se podría llegar a las 200 mil muertes, en el peor de los escenarios.

Así lo precisó el epidemiólogo del equipo a cargo de contener la pandemia del COVID-19 en EE.UU., Anthony Fauci, quien añadió que ese sería una de las peores situaciones, pues va a depender de diversos factores para conocer hasta qué punto se puede llegar a cumplir ese estimado. "Viendo lo que tenemos ahora, yo diría entre 100.000 y 200.000 casos, pero no quiero atenerme a ese estimado. Perdón, me refería a muertes”, dijo Anthony Fauci en diálogo con CNN. Si bien, de acuerdo a su experiencia, manifestó que ve poco probable que se cumpla el peor escenario, pues “casi con seguridad está fuera del cuadro. No es imposible, pero muy improbable”.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

