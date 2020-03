Cuando en julio del año pasado, la supermodelo británica Naomi Campbell compartió, a través de su cuenta de YouTube , su rutina para desinfectar su asiento de avión, muchas personas pensaron que era un poco exagerada. Sin embargo, hoy, en tiempos de coronavirus , la idea ya no parece tan descabellada. A continuación te dejamos algunos consejos de cómo desinfectar tu espacio en un avión.

Las principales aerolíneas de Estados Unidos aseguran que limpian minuciosamente sus aviones entre vuelos, y que la higiene de la aeronave es una prioridad. Sin embargo, algunos pasajeros como Campbell prefieren asegurarse de tomar algunas medidas por su cuenta para limpiar su espacio en el avión.

Personal del aeropuerto de Debrecen, en Hungría, verifica las temperaturas de los pasajeros que regresan de Milán. (EFE / EPA / Zsolt Czegledi).

En las últimas semanas, se ha prestado mayor atención a este tema debido a la propagación del coronavirus en varios países. “El avión y los asientos son un espacio público y sabemos que los gérmenes pueden sobrevivir en superficies durante mucho tiempo, así que no se pierde nada con limpiarlos”, dijo Aaron Milstone a The New York Times, epidemiólogo hospitalario adjunto del Johns Hopkins Hospital.

A continuación, algunos consejos para limpiar tu asiento en el avión:

Mantén tus manos limpias y deja de tocarte el rostro

“Limpiar las superficies en un avión no está de más”, señaló Andrew Mehle, profesor asociado de Microbiología Médica e Inmunología en la University of Wisconsin–Madison, e hizo hincapié en que, además de limpiar tu espacio en el avión, debes lavarte las manos y seguir otras buenas prácticas.

Las partículas virales, el vehículo de transmisión del coronavirus, viajan como parte de la mucosa o la saliva, y pueden ingresar a través de los ojos, la nariz o la boca. Aunque el COVID-19 puede sobrevivir en superficies como mesas plegables, pantallas táctiles, agarraderas y grifos, la aplicación de un desinfectante sobre una superficie, o de jabón mientras lavas tus manos, matará al virus.

No obstante, la mayoría de las personas tienden a tocarse la cara más a menudo de lo que se dan cuenta. Hacerlo después de tocar una superficie donde hay gotas de alguien que estornudó o tosió puede hacer que el virus se transmita.

Lávate las manos

A estas alturas parece muy obvio pero lava tus manos con agua y jabón durante veinte segundos o el tiempo suficiente para cantar dos veces Feliz Cumpleaños, y si eso no es posible, entonces, usa una cantidad generosa de desinfectante para manos.

Coronavirus: ¿Cómo lavarse las manos correctamente?

Elige un asiento de ventanilla

Un estudio de la Emory University descubrió que durante la temporada de influenza el lugar más seguro para sentarse en un avión es el asiento de ventanilla. Investigadores estudiaron a pasajeros y a miembros de la tripulación en diez vuelos de entre tres y cinco horas de duración, y observaron que las personas que se sentaban junto a la ventana tenían menos contacto con personas posiblemente enfermas.

Desinfecta las superficies

Cuando llegues a tu asiento y tus manos estén limpias, usa toallitas desinfectantes para limpiar las superficies de tu asiento como la cabecera y el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, el control remoto, la pantalla, la bolsa trasera del asiento y la mesa plegable. Si el asiento es duro y no poroso o de piel o de cuero sintético, puedes limpiarlo también. Usar toallas húmedas en asientos tapizados con tela puede humedecer el asiento y provocar la propagación de gérmenes en lugar de matarlos.

¿Qué pueden hacer los pasajeros para protegerse y proteger a los demás?

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomienda:

Evitar el contacto con personas enfermas.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.

Lávese las manos con frecuencia lavándolas con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usando un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% –95% de alcohol. Se debe usar agua y jabón si las manos están visiblemente sucias.

Es especialmente importante lavarse las manos después de ir al baño; antes de comer; y después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

Los suministros de desinfectante para manos, pañuelos y otros productos de higiene pueden ser limitados, así que considere llevarlos con usted.

Evite viajar si está enfermo.

Escuelas de Estados Unidos toman medidas por posible llegada del coronavirus. (Foto: AFP)

LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL CORONAVIRUS EN EE.UU.

¿Qué es el coronavirus?

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China.

¿Pueden las personas en los EE.UU. contraer el COVID-19?

El COVID-19 se está propagando de persona a persona en China y se ha detectado propagación limitada entre contactos cercanos en algunos países fuera de China, incluso en los Estados Unidos. En la actualidad, sin embargo, este virus NO se está propagando en comunidades en los Estados Unidos. En estos momentos, el mayor riesgo de infección es para las personas en China o las personas que han viajado a China. El riesgo de infección depende de la exposición. Los contactos cercanos de las personas infectadas tienen un riesgo mayor de exposición, por ejemplo, los trabajadores del sector de la salud y los contactos cercanos de las personas infectadas por el virus que causa el COVID-19.

¿Ha habido casos de COVID-19 en EE. UU.?

Sí. El primer caso de COVID-19 en los Estados Unidos se notificó el 21 de enero del 2020. La cantidad actual de casos de COVID-19 en los Estados Unidos está disponible en la página web de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html.

¿Cómo se propaga el COVID- 19?

Es probable que el virus que causa el COVID-19 haya surgido de una fuente animal, pero parece que ahora se está propagando de persona a persona. Es importante notar que la propagación de persona a persona puede darse en un proceso continuo. Algunas enfermedades son altamente contagiosas (como el sarampión), mientras que otras enfermedades no lo son tanto. En estos momentos, no está claro qué tan fácil o con qué continuidad el virus que causa el COVID-19 se esté propagando entre las personas. Infórmese sobre lo que se sabe acerca de la propagación del coronavirus de reciente aparición en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission-sp.html.

Los médicos llevan a una persona a una ambulancia en el Life Care Center de Kirkland, Estados Unidos, un centro de atención donde hay casos confirmados de coronavirus. (REUTERS / David Ryder).

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad respiratoria de leve a grave con los siguientes síntomas:

fiebre

tos

dificultad para respirar

¿Qué debo hacer si recientemente viajé a China y me enfermé?

Si estuvo en China en los últimos 14 días, se siente enfermo y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, debería buscar atención médica. Llame al consultorio de su proveedor de atención médica antes de ir y dígales sobre su viaje y sus síntomas. Ellos le darán instrucciones sobre cómo conseguir atención médica sin exponer a los demás a su enfermedad. Mientras esté enfermo, evite el contacto con otras personas, no salga y postergue cualquier viaje para reducir la posibilidad de propagar la enfermedad a los demás.

¿Hay alguna vacuna contra el coronavirus?

En la actualidad no existe una vacuna que proteja contra el COVID-19. La mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición al virus que causa el COVID-19.

¿Existe un tratamiento contra el COVID-19?

No hay un tratamiento antiviral específico para el COVID-19. Las personas con el COVID-19 pueden buscar atención médica para ayudar a aliviar los síntomas.

