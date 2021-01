La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se pronunció este jueves respecto al precio que Perú habría negociado para adquirir las vacunas contra el coronavirus (COVID-19). La titular calificó de “esquizofrénicas” las cifras que han sido difundidas por algunos medios de comunicación.

En declaraciones a la prensa, explicó que a la fecha no se ha informado respecto a la tarifa porque responde al cumplimiento de un secreto comercial en el marco de las negociaciones con diversos laboratorios, y que debe evitarse incumplir para concretar la llegada de las vacunas al país.

“No podemos decirlo, tenemos asuntos vinculados con secreto comercial, y eso está reconocido en la Constitución. Los documentos que firmamos implican que no se puedan decir algunas cosas vinculadas al intercambio que se ha hecho por 5, 10 o hasta 15 años, y no podemos faltar a eso porque sino entramos a un problema tremendamente delicado”, señaló.

Pilar Mazzetti sobre costo de la vacuna contra covid-19

“Algunas cifras que se han manejado son francamente esquizofrénicas. Es ilógico. Esas cifras no tienen ningún valor por ningún lado. En algún momento, las empresas seguramente van a autorizar que se digan transparentemente los costos. No porque no queremos o porque estemos ocultando algo. Esto es parte de los intercambios comerciales. Eso no quita el hecho que estamos negociando en las mejores condiciones que podemos negociar”, agregó.

El pasado martes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que el Gobierno destinará S/ 94 millones para la adquisición del primer lote de 1 millón de dosis de vacunas de Sinopharm. Esto significaría que Perú desembolsaría un total de S/ 94 por dosis (equivalente a US$ 26, según el actual tipo de cambio). No obstante, ese monto no ha sido detallado, precisamente como parte del acuerdo de confidencialidad.

El monto se conoce una semana después de que el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunciara el acuerdo con la firma china y la llegada del primer lote durante enero, pero sin precisar el monto pactado por la transacción. El Gobierno busca cerrar un contrato de adquisición de un total de 38 millones de dosis con Sinopharm.

El Poder Ejecutivo también ha alcanzado acuerdos con la alianza Covax Facility y el laboratorio británico Astrazeneca, que produce la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford. Además, está a la espera respuesta a una contrapropuesta presentada a Pfizer/ BioNTech y sigue negociando con otros laboratorios.