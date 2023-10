En Lima, 22 distritos de la capital no tendrá agua debido a que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal)realizará la ejecución de dos empalmes, incorporando una nueva tubería de 2 metros de diámetro, que incrementará el abastecimiento a través de las Líneas de Conducción de Refuerzo de la Matriz ATARJEA – Villa El Salvador. Uno de los lugares afectados es San Juan de Lurigancho (SJL).

Por ello y para que tomes las precauciones adecuados si vives en ese distrito, Depor ha preparado este artículo con información respecto a la hora y fecha que iniciará el corte de agua, además los puntos de abastecimiento de agua si la situación no cambia dentro de las primeras 24 horas.

¿Cuándo se realizará el corte de agua en San Juan de Lurigancho?

SJL es uno de los 22 distritos afectados por el corte masivo de agua que realizará Sedapal desde el 6 de octubre. En el caso de San Juan de Lurigancho iniciará a las 8:00 a.m. del viernes y la situación durará entre 24 y 48 horas, esto significa que en casos más extremos, el servicio podría regresar el domingo por la mañana.

¿Qué zona de San Juan de Lurigancho no tendrá agua?

El sector 400 de SJL es uno de los lugares del distrito que será afectado por el corte masivo de agua que realizará Sedapal. De acuerdo con información de la empresa, el servicio debería reestablecerse entre 24 y 48 horas después como máximo.

¿Por qué habrá un corte de agua masivo desde el viernes 6 de octubre?

Sedapal explicó, a través de un comunicado, que aplicarán esta medida “debido a la ejecución de dos empalmes, incorporando una nueva tubería de 2 metros de diámetro, que incrementará el abastecimiento a través de las Líneas de Conducción de Refuerzo de la Matriz ATARJEA – Villa El Salvador”.

La entidad agregó que, “se habilitará puntos de distribución de agua potable a través de camiones cisterna, los cuales podrán ser visualizados próximamente en la página web de la entidad ( www.gob.pe/sedapal ); además, el servicio telefónico Aquafono (01) – 371-8000, atenderá las consultas de los usuarios”. Asimismo, los centros de salud, penitenciarios y estaciones de bomberos, serán abastecidos directamente, con camiones cisterna a fin de no afectar sus actividades.

Asimismo, Sedapal señala que estos trabajos “permitirán mejorar el suministro de agua potable y el plan de contingencia detallados, fueron expuestas durante una reunión de coordinación entre el Directorio de Sedapal y la Presidencia Ejecutiva de la Sunass”.

Finalmente, Sedapal se disculpó con los usuarios y lamentó “los inconvenientes ocasionados a la población”. En ese sentido, reafirmó “su compromiso de trabajo para lograr el cierre de brechas y que más vecinos de Lima y Callao accedan a los servicios de agua y saneamiento”.

Sedapal indica los motivos del corte. (Foto: Twitter/Oficial)

¿Qué otros distritos no tendrán agua desde el viernes 6 de octubre?

DISTRITO HORA DE CORTE TIEMPO DE CORTE Barranco 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Surquillo 8:00 a.m. De 24 a 48 horas La Molina 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Ate 8:00 a.m. De 24 a 48 horas La Victoria 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Miraflores 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Isidro 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Luis 8:00 a.m. De 24 a 48 horas El Agustino 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Rímac 8:00 a.m. De 24 a 48 horas SMP 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Cieneguilla 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Santa Anita 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Villa el Salvador (VES) 8:00 a.m. Hasta 96 horas Independencia 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Borja 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Santiago de Surco 8:00 a.m. De 24 a 48 horas San Juan de Miraflores (SJM) 8:00 a.m. Hasta 96 horas Villa María del Triunfo (VMT) 8:00 a.m. Hasta 96 horas Lurín 8:00 a.m. De 24 a 48 horas Chorrillos 8:00 a.m. Hasta 96 horas

¿Cómo saber si cortarán el agua en mi zona con mi número de suministro?

Recuerda que no todos los lugares del distrito no tendrán agua. Para saber si la zona dónde vives es una de las afectadas, Sedapal ha puesto a disposición de los usuarios la aplicación Arcgis, solo deben colocar su número de suministro o dirección. El color de cada área corresponde al tiempo en que no habrá agua:

Amarillo: Hasta 24 horas.

Hasta 24 horas. Naranja: Por menos de 48 horas.

Por menos de 48 horas. Rojo: Entre 48 a 96 horas.

La aplicación también mostrará dónde están ubicados hidrantes y pozos de agua. (Foto: Captura)

¿Cuáles son los puntos de abastecimiento de agua?

Debido al corte de agua, Sedapal ha dispuesto 102 puntos de abastecimiento de agua para que las familias afectadas puedan acercarse. Conoce aquí el más cercano a tu hogar, si vives en uno de los distritos afectados.

¿Cómo almacenar agua?

Si tu distrito es uno de los que será afectado con el corte de agua que realizará Sedapal desde el 6 de octubre y por cuatro días, debes amanear agua, Por ello, te brindamos algunas recomendaciones para hacerlo.

Lavar y desinfectar tus manos antes de empezar a limpiar.

Usa recipientes con tapa y que se encuentren limpios.

Almacenar el bidón con agua en su sitio seguro y con sombra.

Consejos que debes seguir para almacenar agua. (Foto: Captura/Twitter-Oficial)

¿Dónde está el número de suministro de Sedapal?

Revisa la parte superior derecha de tu recibo físico y listo.

Si no tienes el recibo físico, entonces puedes consultar la información AQUÍ.

¿Cómo afiliarte para recibir tu recibo de agua de forma online?

Ingresa a https://www.gob.pe/sedapal, hacer clic en la pestaña clientes y luego en afiliarte a recibo digital.

Registra los datos que solicitan y suscríbete.

TE PUEDE INTERESAR