Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores del mundo de los últimos años, prueba de ellos son sus cinco balones de oros. Actualmente es el líder de la Juventus de Italia, pero no todo en la vida de CR7 es fútbol, es también padre de cuatro criaturas y, según se pude comprobar en sus redes sociales es un excelente padre.

Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez viven en Turín junto a sus cuatro hijos: Cristiano Jr (8 años), los mellizos Eva y Mateo (de un año y cuatro meses), hijos de Cristiano Ronaldo por gestación subrogada y Alana Martina (1año), hija biológica de ambos.

El crack luso tiene una buena presencia en las redes sociales y en Instagram, en particular, suele compartir fotografías de su día a día. Las postales con sus hijos y su pareja suelen ser las que tienen mayor interacción, pues CR7 muestra el otro lado de su vida, el que está lejos de la cancha. El más íntimo.

Él, Georgina y sus cuatro hijos de vacaciones, haciendo labor social, descansando o pasando el rato; son solo algunas de las postales que el jugador de fútbol comparte a menudo en sus cuentas de redes sociales y que lo exponen como un buen padre.

Sin embargo, uno pensaría que sus hijos estarían rodeados de lujos y mimos que quizás otros niños del mundo no podrán disfrutar. Pues no, eso no es verdad. Así lo reveló la propia pareja del astro del fútbol en una reciente entrevista.

En la reveladora charla, Rodríguez aseguró que ella y Cristiano Ronaldo están intentando conseguir que sus niños lleven una vida lo más normal posible, incluso, no les dejan pasar mucho tiempo frente a la pantalla de la TV.

“Raramente encendemos la televisión, los únicos programas que vemos son dibujos animados con los niños”, explicó la modelo argentina de 26 años a la revista italiana Grazia, cuya portada engalana este mes.

“Quiero que mis hijos sean protagonistas de una vida especial. Los llevo a montar en poni, a la nieve, al mar, bailamos, cantamos, jugamos juntos. Cristiano y yo queremos darles la mejor educación posible y construir una familia maravillosa”, explicó Georgina Rodríguez. “No queremos encerrarlos en una urna de cristal. Les enseñamos a no dar lo que tienen por sentado y a comprometerse con todo lo que hacen. Deben ser humildes y nunca perder su percepción de la realidad”, añadió sobre la educación que desean para sus cuatro hijos.

