El domingo 14 de noviembre de 2021 se realizarán las Elecciones Legislativas 2021 en Argentina, donde millones de ciudadanos irán a las urnas para renovar 127 bancas de las 257 que tiene la Cámara de Diputados y 24 de las 72 que hay en la Cámara de Senadores. Para esta jornada electoral fueron habilitadas un total de 34 millones 332 mil 992 personas; por tanto, los que tengan entre 18 y 70 años deben ir obligatoriamente a sufragar, mientras que los adolescentes de 16 y 17 años, inscritos en el padrón, podrán hacerlo de forma opcional.

Pero ¿qué pasa si no acudo a emitir mi voto el día de los comicios?, ¿puedo recibir una sanción económica?, ¿cómo puedo justificar que no fui a sufragar?, ¿quiénes están exentos de acudir ese día a votar? A continuación, absolveremos estas y otras dudas que tengas.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA MULTA POR NO VOTAR?

Lo ciudadanos que no acudan a votar y no justifiquen su ausencia el día de las elecciones, el próximo 14 de noviembre, deberán pagar una multa de 50 pesos argentinos por no sufragar en las PASO y 100 pesos argentinos por no acudir a las Elecciones Legislativas 2021.

Asimismo, quienes no cumplan su deber cívico serán incluidas en el Registro de Infractores de la Justicia Electoral. En el caso que desees saber si tienes multas pendientes de pago ingresa al siguiente link: infractores.padron.gob.ar

La gente busca su nombre en un censo electoral en una mesa de votación durante las elecciones legislativas primarias en Buenos Aires el 12 de septiembre de 2021, esas que determinaron cuáles iban a ser las candidaturas y agrupaciones políticas que participarán este 14 de noviembre (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

¿CÓMO PAGAR MI MULTA POR NO VOTAR?

Para que seas retirado del Registro de Infractores de la Justicia Electoral por no votar, deberás abonar el monto de la multa en el Banco de la Nación Argentina de forma personal o vía online.

Una vez que pagues, espera con calma que el sistema se actualice. Normalmente, demora dos días hábiles después de haber cancelado tu deuda.

¿CÓMO HAGO PARA JUSTIFICAR QUE NO FUI A VOTAR?

Si tienes una razón poderosa por la que no fuiste a sufragar deberás adjuntar una constancia de tu inasistencia y luego seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página infractores.padron.gob.ar

Completa los datos con el número de documento, sexo y distrito para iniciar la gestión respectiva.

Después debes elegir la razón específica de tu inasistencia el día de los comicios y luego subir el documento que justifica tu ausencia.

Ingresar el código de verificación.

Luego, haz clic en “Consultar”.

Página para consultar el Registro de infractores al deber de votar (Foto: CNE)

¿EN QUÉ CASOS UN CIUDADANO ESTÁ EXCEPTUADO DE VOTAR?

Los jueces y sus auxiliares que deban trabajar con normalidad en sus oficinas, mientras dure el proceso electoral.

Las personas que, por motivos justificables, están a más de 500 kilómetros de su local de votación. De ser así, deben obtener un certificado en la comisaría más próxima y luego subir la documentación en el sitio web de la CNE.

Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor. Todo debe ser justificado principalmente por médicos del servicio de sanidad nacional o médicos oficiales, provinciales o municipales; en ausencia de estos, los médicos particulares.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que laboren el día de los comicios.

¿QUÉ PASA SI TENGO COVID-19 EL 14 DE NOVIEMBRE?

“En caso de presentarse a sufragar un elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con COVID-19 o que por cualquiera otra circunstancia conformare un caso sospechoso de coronavirus en los términos de lo previsto por las normativas sanitarias vigentes, será informado de que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo”, indicó el CNE en un comunicado.

Sin embargo, a aquellas personas que deseen votar estando contagiadas de COVID-19 o realizando su cuarentena se les dará facilidades para emitir su voto. “El juez federal electoral determinará el procedimiento de emisión de voto para aquellas personas que, eventualmente y pese a estar comprendidas en lo previsto en el párrafo anterior, exijan ejercer su derecho al sufragio. El procedimiento deberá garantizar las medidas de higiene y distanciamiento adecuadas para prevenir el contagio y preservar la salud de las demás personas”, precisó el CNE.

Personas hacen cola para emitir su voto en un colegio electoral, durante las elecciones legislativas primarias en Buenos Aires el 12 de septiembre de 2021, las que determinaron quiénes participaban en los comicios de este 14 de noviembre (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

¿PODRÉ VOTAR EN EL 14 DE NOVIEMBRE SI NO VOTÉ EN LAS PASO?

Si eres uno de los ciudadanos que no fue a votar el pasado 12 de septiembre en las PASO, no te preocupes que estás habilitado para el sufragio del próximo domingo 14 de noviembre; así que podrás acercarte a tu local de votación.

¿DÓNDE VOTO EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2021 EN ARGENTINA?

Hay dos formas de saber dónde te toca votar el 14 de noviembre en las Elecciones 2021 en Argentina. Los datos se encuentran en el padrón electoral donde figura tu lugar votación, mesa y número de orden.

POR INTERNET

Ingresa a https://www.padron.gob.ar/ o HAZ CLIC AQUÍ.

Una vez en el sitio del Registro Nacional de Electores (padrón definitivo), completa los datos que te solicitan:

Documento. Tu número de DNI, sin puntos.

Género (masculino, femenino o sin especificar)

Distrito. Elige la provincia donde votarás, de acuerdo con el domicilio que consta en tu DNI

Verificador (ingresa el texto de la imagen).

Clic en “Consultar”.

Los argentinos están llamados a las urnas este domingo 14 de noviembre para definir la renovación de diputados y senadores (Foto: CNE / Instagram)

POR TELÉFONO

Llama a la línea gratuita 0800-999-7237.

Cuando te contesten te harán consultas para que indiques:

Número de DNI.

Género: Opción 1 para masculino o 2 para femenino.

Aguarda unos instantes y te informarán dónde votarás, si estás inscripto en el padrón.

Se recuerda a la ciudadanía argentina que el padrón contiene las novedades registrales (cambios de domicilio) realizadas antes del 19 de mayo, y los nuevos electores (mayores de 16 años) que hayan realizado el trámite de actualización de su DNI. Los reclamos recibidos en esta oportunidad serán tramitados con posterioridad al acto electoral.