Tras la separación de Gerard Piqué y Shakira, no hay medio que no siga sus pasos, sobre todo porque se rumora que el futbolista dejó a la cantante por otra mujer, algo que ya empieza a ser validado luego de que el jugador del Barcelona fuera fotografiado con una misteriosa joven, con quien comparte no solo salidas a discotecas sino también a restaurantes y eventos, por lo que se cree que ella sería la manzana de la discordia entre estas celebridades. Aunque la imagen, donde aparecen juntos el deportista y la muchacha, ya dio la vuelta al mundo, la persona que la difundió contó cuál fue la verdadera razón para hacerla pública: una venganza.

A continuación, te contamos qué sucedió exactamente para que la mujer que fotografió al deportista con la rubia decidiera difundir la instantánea. Cabe señalar que la expareja de la estrella musical ya habría viajado con dicha muchacha hasta Estocolmo para un evento de su empresa Kosmos.

Gerard Piqué en una conferencia de prensa en Andorra La Vella, el 12 de abril de 2019, tras la adquisición del FC Andorra por parte del defensor español (Foto: Raymond Roig / AFP)

LA FOTO DE LA VENGANZA

Fue la bloguera y empresaria sueca Katrin Zytomiersk, quien compartió la imagen en la que se ve a Gerard Piqué con una mujer rubia en Estocolmo; mientras que él tiene puesta una polera con capucha, ella luce una gorra, pero no se puede ver bien su rostro. La fotografía se volvió viral y muchos se preguntaban si la joven era la tercera en discordia.

Y aunque todos siguen hablando y tratando de averiguar quién es la muchacha, la bloguera reveló qué la motivó para difundir la instantánea. Ella fue clara y dijo que lo hizo por vengarse del jugador azulgrana, de 35 años.

Piqué y su nueva rubia en un Pub de Estocolmo pic.twitter.com/NbdJz5EJPg — Julio @𝕿𝖊𝖑𝖊𝖌𝖗𝖆𝖋𝖎𝖆01🇪🇦🇺🇦 (@Telegrafia01) June 20, 2022

¿QUÉ HIZO GERARD PIQUÉ PARA QUE DESATARA LA FURIA DE QUIEN LE TOMÓ LA FOTO?

Zytomiersk dijo que su venganza se basó por la reacción que tuvo el ex de Shakira con ella cuando le pidió que se tomara una foto con su hijo. Según contó, el día que vio a Piqué, él estaba acompañado de la rubia, pero jamás imaginó que se negaría a su pedido.

“Escucha, perdedor: probablemente todas las chicas de la fiesta querían follarte, pero cuando te vi solo pensé en mi hijo y fui directo a ti. Te pedí que lo saludaras y tomarás una foto. Me dijiste que no. ¿Pero por qué?”, señaló.

“¿Porque eres un tipo que puede driblar el balón? Eso no me impresiona mucho. Lo triste es que la fama se te subió a la cabeza y eso es patético. No eres más que un tipo con un balón. Yo mismo tengo a un chico con un balón. Pero ¿sabes qué? El karma es jodido y te morderá el maldito cul…”, finalizó.

De esta manera decidió revelar el principal motivo por el que decidió compartir y viralizar la foto del futbolista acompañado de quien sería su nueva pareja, de quien se desconoce su identidad.