Bill Gates es un ejemplo para muchas personas por su gran visión en los negocios y filantropía. Él jamás ha dudado en compartir sus conocimientos y señala a todos que la base para alcanzar el éxito es la lectura; debido a ello, recomendó cinco libros que pueden ser escuchadas gratis en Spotify.

Antes te mencionarte los títulos, te mencionamos que el magnate empresarial es un asiduo lector, pues al año lee 50 libros. Él agradece a sus padres por inculcarlo en su hábito por la lectura. “Cada libro me enseña algo nuevo o me ayuda a ver las cosas de manera diferente (…). La lectura alimenta un sentido de curiosidad sobre el mundo, lo que creo que me ayudó a avanzar en mi carrera y en el trabajo que hago ahora con mi fundación”, dijo en una entrevista a Time en 2017.

¿QUÉ LIBROS RECOMIENDA BILL GATES Y PUEDES ESCUCHAR GRATIS EN SPOTIFY?

A continuación, los cinco libros que recomienda leer Bill Gates en todos estos años y que puedes escucharlos gratis en Spotify. La lista fue elaborada por NBC Los Angeles.

1. “MAÑANA, Y MAÑANA, Y MAÑANA”

Autora: Gabrielle Zevin

Gabrielle Zevin Nro. de páginas: 504 páginas

504 páginas Duración en Spotify: 13 horas, 52 minutos

13 horas, 52 minutos Para escucharlo haz clic AQUÍ .

Bill Gates señaló que se identificó con la historia porque le recordó bastante su relación con Paul Allen y el trabajo que realizaron en Microsoft. “Esta fantástica novela cuenta la historia de dos amigos que crecen unidos gracias a Super Mario Bros. y luego, en la universidad, empiezan a crear sus propios juegos juntos”, dijo.

¿De qué trata “Mañana, y mañana, y mañana”? “Esta novela narra la historia de los mundos perfectos que construyen Sam y Sadie, del mundo imperfecto en el que viven y de todo lo que viene después del éxito: el dinero, la fama, la traición, la tragedia. La trama se extiende a lo largo de más de treinta años (…). Ahonda en la naturaleza multifacética de la identidad, en los videojuegos como forma de expresión artística, en la tecnología y la experiencia humana, en la discapacidad, el fracaso, las posibilidades de redención, los mundos virtuales, y, sobre todo, en nuestra necesidad de conectar: de amar y ser amados. Sí, es una historia de amor, pero única en su especie”, se lee como parte de la descripción.

2. “KLARA Y EL SOL”

Autor: Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro Número de páginas: 384 páginas

384 páginas Duración en Spotify: 10 horas, 16 minutos

10 horas, 16 minutos Para escucharlo haz clic AQUÍ .

Gates recomienda el libro, que cuenta una historia de robots, porque narra sobre una joven enferma que tiene un amigo artificial y le hace compañía. “Este libro me hizo pensar en cómo sería la vida con robots superinteligentes y si trataremos este tipo de máquinas como piezas de tecnología o como algo más”, mencionó.

¿De qué trata “Klara y el sol”? Se centra en Klara, una AA (Amiga Artificial), especializada en el cuidado de niños, mientras espera que alguien la compre en la tienda, pasa sus días mirando el exterior desde el escaparate. Desde ahí logra observar a la gente, su comportamiento, forma de ser y más, incluso cosas que no entiende. “Ella es más observadora y más dada a hacerse preguntas que la mayoría de sus congéneres y, al igual que sus compañeros, necesita del Sol para cargarse de energía. ¿Qué le espera en el mundo exterior cuando salga de la tienda y se vaya a vivir con una familia? ¿Comprende bien los comportamientos, los repentinos cambios de humor, las emociones, los sentimientos de los humanos?”, se lee en su descripción.

3. “EQUIPO DE RIVALES”

Autora: Doris Kearns Goodwin

Doris Kearns Goodwin Nro. de páginas: 944 páginas

944 páginas Duración en Spotify: 41 horas, 32 minutos

41 horas, 32 minutos Para escucharlo haz clic AQUÍ .

“No puedo leer lo suficiente sobre Abraham Lincoln, y este es uno de los mejores libros sobre el tema (...). Goodwin es uno de los mejores biógrafos de Estados Unidos, y ‘Team of Rivals’ es posiblemente su obra maestra”, mencionó Gates sobre la obra.

¿De qué trata “Equipo de rivales”? “Es un clásico moderno sobre el genio político de Abraham Lincoln, su improbable presidencia y su gabinete de antiguos enemigos políticos”, detalla la descripción.

4. “ALCANCE: POR QUÉ LOS GENERALISTAS TRIUNFAN EN UN MUNDO ESPECIALIZADO”

Autor: David Epstein

David Epstein Nro. de páginas: 352 páginas

352 páginas Duración en Spotify: 10 horas, 46 minutos

10 horas, 46 minutos Para escucharlo haz clic AQUÍ .

Para Bill Gates, el libro es fascinante. “Aunque el mundo parece exigir cada vez más especialización (en su carrera, por ejemplo), lo que en realidad necesitamos es más personas que comiencen de manera amplia y adopten diversas experiencias y perspectivas mientras progresan (…). Creo que sus ideas incluso ayudan a explicar parte del éxito de Microsoft, porque contratamos personas que tenían una amplitud real dentro de su campo y en todos los dominios”, indicó en su blog.

¿De qué trata “Alcance: por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado”? se trata de gran éxito del New York Times, que ha sido uno de los libros de no ficción más vendidos de Estados Unidos en el 2019, generando debates y discusiones en el ámbito de la gestión empresarial, la educación, la formación, el deporte, la psicología y la crianza de los hijos, señala una descripción de la obra.

5. “POR QUÉ DORMIMOS”

Autor: Matthew Walker

Matthew Walker Nro. de páginas: 422 páginas

422 páginas Duración en Spotify: 13 horas, 51 minutos

13 horas, 51 minutos Para escucharlo haz clic AQUÍ .

Gates sabe que dormir es importante, por lo que no dudó en leer este libro que le recomendaron. “Todo el mundo sabe que dormir bien por la noche es importante, pero ¿qué se considera exactamente una buena noche de sueño? ¿Y cómo se hace que esto suceda? Walker me ha convencido de cambiar mis hábitos a la hora de dormir para aumentar mis posibilidades”, señaló.

¿De qué trata “Por qué dormimos”? “Dormir es uno de los aspectos más importantes, pero menos comprendidos de nuestra vida. Hasta hace muy poco, la ciencia no tenía respuesta a la pregunta de por qué dormimos, a qué servía o por qué sufrimos consecuencias tan devastadoras para la salud cuando está ausente. En comparación con los otros impulsos básicos de la vida (comer, beber y reproducir), el propósito del sueño sigue siendo más difícil de descifrar. Matthew Walker ofrece una exploración revolucionaria del sueño”, así explican de qué trata el libro.