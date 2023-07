El Día del Maestro es una fecha muy importante en el Perú pues se rinde homenaje a los miles de profesores que en el país se dedican a educar a grandes y pequeños, y que forjan a las generaciones venideras con nociones sobre diferentes rubros. Por ello era importante tener un día que reconozca esta gran labor. Los profesores en el Perú son la base en la construcción del futuro de nuestro país y es por ello que esta fecha es una de las más celebradas en nuestro país.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro en Perú?

El Día del Maestro se celebra en el Perú y en el mundo pues son los docentes parte vital en la vida de los seres humanos, impartiendo no solo conocimientos, sino también valores y consejos. En muchos casos, los maestros fungen el papel de un mejor amigo e incluso como el de un padre o una madre.

Por ello, en esta fecha especial es costumbre que los padres de los alumnos preparen algún regalo para los agasajados. Los regalos más demandados para los maestros son las carteras, morrales, abrigos, chompas y como detalles se entregan tazas, tomatodos, lapiceros y libretas.

¿Cuándo es la fecha oficial del Día del Maestro en el Perú?

El Día del Maestro en el Perú se celebra cada 6 de julio en todo el país, destacando la ardua labor y honrando a los innumerables hombres y mujeres que se dedican a la docencia ya sea escolar, universitaria, técnica, entre otros, pues gracias a ellos se forman a los ciudadanos de nuestra sociedad. Esta fecha no se mueve y no hay 6 de julio en el Perú donde no se celebre a los maestros. Este año, el Día del Maestro caerá jueves, es decir, día de semana.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Maestro en Perú?

Cabe señalar que el Día del Maestro es hoy por hoy una fecha conmemorativa pero el origen de esta celebración se remonta a la época del Libertador José de San Martín, quien fundó, el 6 de julio de 1822, la primera Escuela Normal de Preceptores en la ciudad de Lima. Sin embargo, fue recién durante el Gobierno del presidente Manuel Odría (1953) cuando empezó a rendirse tributo a los profesores peruanos.

¿Qué fecha se celebra el Día del Maestro en todo el mundo?

Cabe señalar que el 6 de julio, Día del Maestro en Perú, no coincide con la fecha impuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes establecieron el 5 de octubre como el Día del Profesor. Sin embargo, cada país tiene su propia fecha para celebrar a sus maestros.

México - 15 de mayo

Argentina - 11 de septiembre

España - 27 de noviembre

¿Habrá clases este jueves 6 de julio?

En diversos centros educativos de inicial, primaria y secundaria, las autoridades académicas han propuesto realizar sus actuaciones este jueves 6 de julio, mientras que el viernes 7 de julio diversos colegios ya han anunciado que será de asueto para los maestros.

