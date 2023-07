Cuándo es la Toma de Lima ¿fecha, a qué hora empieza y habrá estado de emergencia?

En diversos rincones de todo el Perú y sobre todo en la capital, Lima, se ha anunciado la realización de la Tercera Toma de Lima, la cual es una manifestación social que tiene como fin mostrar el rechazo que un grupo de personas le tienen al gobierno de turno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien se instauró en el poder desde el pasado 7 de diciembre de 2022, luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente de la Nación. El anuncio de esta protesta se viene haciendo a través de diversos medios, sobre todo digitales, y en las próximas líneas te damos más detalles de la movilización.

¿Marcha es a favor de Pedro Castillo y qué dice la presidenta Dina Boluarte?

La presidenta Dina Boluarte no es ajena al anuncio de la Tercera Toma de Lima y asegura que este tipo de manifestaciones atrasan la economía del país que se encuentra estancada. Además, la mandataria adelantó que no renunciará a su cargo. “Y para afuera el mensaje del Perú ha sido un país que no garantiza inversiones y causa zozobra y caos”, señaló.

Para muchos esta marcha es a favor de Pedro Castillo pues la primera edición fue cuando el expresidente fue destituido de su cargo y posteriormente detenido, con un gran despliegue, por las autoridades peruanas en plena avenida Wilson, en el Cercado de Lima.

¿Qué es el Comando Nacional Unitario de Lucha?

El Comando Nacional Unitario de Lucha se trata de un grupo de dirigentes de las diferentes regiones del país quienes serán los encargados de liderar la marcha contra Dina Boluarte. Cabe señalar que esta comisión para la Tercera Toma de Lima está integrada por 46 personas.

Tercera Toma de Lima: ¿anunciarán Estado de Emergencia?

Esta es una de las preguntas que más se hacen los peruanos y ante esta incertidumbre, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, descartó que el gobierno disponga el estado de emergencia ante la Tercera Toma de Lima.

“Nosotros hacemos un llamado al diálogo porque en realidad es la única manera que el país se recupere y trabajamos en paz. Ustedes han podido ver que la economía se ha empezado a recuperar”, expresó Ruiz.

¿Cuándo será la Tercera Toma de Lima?

La Tercera Toma de Lima, liderada por el Comando Nacional Unitario de Lucha, se realizará el próximo miércoles 19 de julio. Además, ha trascendido que este grupo ya se encuentra realizando las coordinaciones e incluso se dice que el 1 y 2 de julio estuvieron reunidos dirigentes de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), Asamblea Nacional de los Pueblos, Federación de Pueblos Jóvenes, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, Macro Norte, Macro Sur, Macro Centro y Construcción Civil.

Fue el dirigente de CGTP, Erwin Salazar, quien dio más detalles de la próxima movilización y adelantó que los ronderos estarían listos para viajar a la capital del Perú y unirse a la marcha desde este 17 de julio.

Trascenció que alrededor de 30 mil manifestantes llegarían a Lima para protestar nuevamente contra el gobierno de Dina Boluarte. Por ello, la Policía Nacional del Perú viene tomando medidas para evitar la filtración y llegada de los protestantes hacia el centro de la ciudad.

