La actriz Danna Paola viene compartiendo sus días desde que comenzó la cuarentena ante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) y recientemente sorprendió a su gran número de seguidores con su renovado look.

“Día 475758582727373 y yo... álter ego”, escribió la actriz mexicana como descripción de su reciente post de Instagram.

Según se pudo observar en la red social, la intérprete de la serie “Élite” decidió renovarse cortándose el cerquillo y el largo de su cabellera. Danna Paola mostró el resultado en un collage fotográfico.

Los fans de la celebridad se mostraron sorprendidos y decidieron pronunciarse en la sección comentarios de la red social para halagar a la actriz. “Te ves hermosa”, “Las consecuencias de la cuarentena”, “Yo también me corté el cabello, pero no me veo como tú” y “Eres el amor de mi vida”, se pudo leer entre los comentarios.

Danna Paola es una de las actrices mexicanas con mayor éxito en la actualidad y viene disfrutando del éxito de la tercera temporada de la serie “´Élite”. Además, ella se ha ganado un espacio en la industria musical con temas como “Mala fama", “Oye Pablo” y “Final feliz”.

VIDEO RECOMENDADO

Famosos desde su aislamiento social

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood