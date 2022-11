Porsche presenta en el Salón del Automóvil de Los Ángeles un modelo extraordinario: el 911 Dakar. Esta nueva variante del deportivo es tan confortable en carretera como fuera de ella. Con una producción limitada a 2500 unidades, el exclusivo vehículo no solo demuestra las amplias capacidades del 911, sino también evoca la primera victoria absoluta de Porsche en el Rally París-Dakar en 1984, un resultado trascendental que marcó el nacimiento de la tracción total en el Porsche 911. En homenaje al icónico modelo ganador, la nueva variante Dakar ofrece de manera opcional un paquete de diseño con elementos diferenciadores.

El primer detalle característico del Porsche 911 Dakar es su altura libre al suelo, que supera en 50 milímetros la de un 911 Carrera con suspensión deportiva y que, gracias a la función de serie que eleva el chasís del auto, puede aumentar otros 30 mm adicionales en los extremos delantero y trasero. El sistema de elevación no está diseñado simplemente para superar obstáculos a baja velocidad, sino para conducir en situaciones complicadas. Cuando la suspensión se encuentra en su posición más elevada, permite hacer todoterreno a velocidades de hasta 170 km/h. Por encima de esa velocidad, el automóvil vuelve a bajar automáticamente a su nivel normal.

Como complemento a los atributos deportivos de carácter todoterreno lleva unos neumáticos Pirelli Scorpion All Terrain Plus (en medida 245/45 ZR 19 en la parte delantera y 295/40 ZR 20 en la parte trasera), que han sido desarrollados específicamente para este modelo. El grueso dibujo de la banda de rodadura de los neumáticos tiene una profundidad de nueve milímetros y, tanto los flancos como los hilos de refuerzo, se presentan en dos capas. Esto hace que las ruedas del 911 Dakar se adapten a la perfección a los terrenos más difíciles y sean incluso resistentes a los cortes. Los neumáticos offroad forman parte del equipamiento de serie y ofrecen un comportamiento deportivo tanto en caminos de tierra como en asfalto. Los neumáticos Pirelli P Zero, en sus variantes de verano e invierno, están disponibles como opción y también cuentan con un diseño bicapa.

Potencia en todas las superficies

El seis cilindros biturbo de tres litros, con 480 CV de potencia (353 kW) y un par máximo de 570 Nm, ofrece un gran rendimiento acompañado de un contundente sonido bóxer. Con este motor, el nuevo deportivo acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos; debido a los neumáticos todoterreno, la velocidad máxima está limitada a 240 km/h.

De serie, este propulsor está acoplado a la caja de cambios PDK de ocho velocidades y a la tracción integral Porsche. El equipamiento estándar incluye también el eje trasero direccional, los soportes del motor del 911 GT3 y el sistema Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) que limita el balanceo del chasís. La interacción de todos los componentes permite que el 911 Dakar sea tan dinámico en el asfalto de Nürburgring como lo es en arena y en superficies resbaladizas. Su máximo rendimiento todoterreno también se debe en parte a los dos nuevos modos de conducción que se pueden seleccionar mediante el mando giratorio del volante. En el modo Rallye el porcentaje de tracción sobre el eje trasero es mayor para rodar de forma eficaz por firme deslizante; el modo Offroad eleva la carrocería al máximo de forma automática y consigue la mejor capacidad de tracción en arena y terrenos complicados. Los dos modos de conducción también cuentan con el nuevo Rallye Launch Control, que logra una aceleración impresionante en superficies de escaso agarre y permite un deslizamiento de las ruedas de alrededor del 20 por ciento.

Con portaequipaje o tienda de techo disponibles de manera opcional

Otros rasgos identificativos del 911 Dakar son el alerón trasero ligero de nuevo desarrollo, fabricado en polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP), y la tapa del maletero delantero, también de CFRP y con unas llamativas salidas de aire integradas que son herencia del 911 GT3. Complementan la apariencia todoterreno varios elementos de serie, entre los que destacan los enganches de remolque de aluminio rojo en la parte delantera y trasera, los guardabarros ensanchados y los elementos de protección de acero inoxidable situados en todo el perímetro del auto. Las tomas de aire laterales de la rediseñada parte delantera están protegidas frente a posibles golpes de piedras por unas rejillas de acero inoxidable.

El techo del Porsche 911 Dakar cuenta con una toma de corriente de 12 voltios para los faros del portaequipaje opcional. Con un peso admisible de 42 kilogramos, este sistema permite transportar sin ningún problema elementos propios de un rally; por ejemplo, bidones de combustible y agua, palas plegables o planchas de tracción. También está disponible de manera opcional una tienda de campaña de techo.

En el interior, el 911 Dakar pone el acento en la deportividad, con los asientos tipo baquet de serie. Para reducir el peso fueron eliminados los asientos traseros y fueron instalados cristales ligeros y una batería más liviana. Con todo ello, la versión Dakar del 911 pesa 1605 kilogramos, apenas 10 kg más que el 911 Carrera GTS con caja de cambios PDK.

Un elemento distintivo del interior del 911 Dakar son las superficies tapizadas en Race Tex de serie con costuras decorativas en Verde Shade, color que también está disponible de forma exclusiva para el acabado exterior metalizado de este modelo. Opcionalmente está disponible el paquete Rallye Sport con jaula antivuelco, cinturones de seguridad de seis puntos y extintor contra incendios.

Paquete de diseño Rallye, inspirado en el ganador del París-Dakar de 1984

La base de este paquete opcional es el acabado de dos tonos en Blanco/Azul Genciana metalizado. Esta es la primera vez que Porsche implementa la combinación de pintura bicolor y laminillas decorativas en un modelo de producción en serie. Para el lateral del vehículo, el cliente puede elegir un número de carrera individual entre 1 y 999. Además de las franjas decorativas en rojo y dorado, el 911 Dakar con el paquete de diseño Rallye presenta un logotipo de ‘Roughroads’ (caminos en mal estado) en las puertas. El término es una marca registrada y refleja el concepto del 911 Dakar y su idoneidad para la conducción todoterreno. Los rines pintados en blanco y la franja roja de luz trasera, en contraste con el vehículo estándar, completan la apariencia distintiva. Otros elementos destacados del interior son las superficies en Race Tex y cuero, así como cinturones de seguridad y acentos en Azul Tiburón.

Cronógrafos Porsche Design

Los clientes del 911 Dakar pueden solicitar en exclusiva los relojes Chronograph 1 – 911 Dakar y Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design Edition, ambos de Porsche Design, a juego con su automóvil. Por primera vez, la caja del cronógrafo está hecha de carburo de titanio ligero, que es especialmente resistente a los rasguños.

Los clientes interesados ya pueden hacer sus pedidos del nuevo Porsche 911 Dakar. Para equipamientos específicos y precios por favor póngase en contacto con su Porsche Center más cercano.