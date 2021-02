Si piensas que lo has visto todo, te equivocas. Si crees que ya superaste todos los retos virales, no sabes a qué nota has entrado. ¿Aburrido de desafíos sencillos y que no te generan complicaciones? Pues llegaste al momento y lugar correcto.

Esta imagen viene siendo sensación en redes sociales en los últimos días. Y es que nos muestra una imagen hasta tierna de un pájaro posado en una flor, pero la composición no es mera casualidad. Se ocultan tres objetos en la imagen y no cualquiera puede ubicarlos.

Sí, seguro estás preguntándote: ¿pero cómo voy a buscar algo que no sé? Es por eso que te dijimos que solo estaba hecho para expertos. Debes mirar bien la imagen y ampliar tu espectro de figuras representativas que tienes por defecto en tu mente, solo así darás con esas tres cosas.

Imagen viral

Halla los tres objetos ocultos en la imagen viral del pájaro. (Difusión)

Bueno, veremos la imagen a continuación. Seguro estás preguntándote qué imágenes debo buscar. Pues si te hiciste esa pregunta, pasaste del nivel ‘experto’ al modo ‘competitivo’. Entonces, te diremos qué tienes que hallar. Un pie, un arpa y un corazón. ¿Quieres más detalles? Si ya buscas más, mejor mira la respuesta abajo, que este desafío no es para ti.

Te advertimos que solo el 5% de los usuarios han logrado resolver este desafío visual. Sin embargo, no te preocupes. Una vez terminado el tiempo estimado, no desesperes, pues te vamos a dejar la respuesta al desafío para que veas donde estaban escondidos los objetos.

Respuestas del viral

Pues si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. Así que no te preocupes, no es que no hayas formado parte del grupo de ‘genios’ que resuelven estos virales en cuestión de segundos, sino que quizás aún eres principiante.

Aquí se ubican los tres objetos ocultos en la imagen viral del pájaro. (Difusión)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

