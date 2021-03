Vemos un desafío visual que no es nada fácil de resolver. Tenemos cinco hombre a simple vista, pero uno más por ahí. ¿Logras identificar al asesino? Sí, quizás el que está con la pisto. Entonces, ¿a quién de los rivales está apuntando? Ese es el reto que debes superar en solo cuestión de segundos.

Pues tenemos que ser sinceros contigo: este reto no es para cualquiera. Son muchos los usuarios que intentaron resolver la gráfica de los hombres en el bosque, de quién apunta, a quién lo hace, quién muere... Ojo que no podrás resolverlo si mantienes tus prejuicios a cuesta, debes eliminarlos para esta prueba.

Queremos darte unos consejos previos que debes recordar. Existen dos formas para resolver este tipo de desafíos visuales. El primero es que debes dejar sus prejuicios atrás para que la mente se abra cual libro y consiga mirar todos los detalles. El otro es apuntar cada cosa ‘rara’ que ves para que no se te pase.

Imagen viral

La imagen ha generado mucha confusión entre los internautas de redes sociales. | Foto: genial.guru. (Desliza hacia la izquierda para ver más imágenes).

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se te haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Fue fácil hallarlo? ¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios sin objetos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Si no lograste hallar la manera de encontrar al guardaespaldas, aquí te dejamos la solución.| Foto: genial.guru.

