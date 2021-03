Sí, esta vez nos pasamos. Creímos que ya te has cansado de desafíos visuales no tan difíciles y hoy te trajimos uno que es nivel ‘Olimpo’. Sabemos que 20 o 30 segundos no serán suficientes para ubicar ese panda escondido en la gráfica de los dálmatas, pero confiamos en que en algún momento podrás dar con él. Ojo, no debe pasar el minuto para poder decirnos tu respuesta en la actualidad.

En la composición gráfica, veremos cinco dálmatas posando para la foto. Todo ellos te harán recordar a los famosos dibujos animados de los 60, pero estos cachorros no te traerán alegrías a la hora de tratar de ubicar ese otro animal que también quería salir en la foto, aunque no literalmente. ¿Te crees capacitado para ubicarlo? Confiamos en tus capacidades cognitivas.

No queremos ser ‘aguafiestas’, pero el siguiente desafío causó controversia y mucha molestia -consigo mismos- entre los internautas de países como España, México y Estados Unidos, pues fueron muy pocos los que dieron con la respuesta, mientras que otros usuarios compartieron la imagen con el fin de que sus contactos puedan ubicarla. Recuerda que nosotros te damos siempre la solución, pero que no debes acudir a ella ahora.

Imagen viral

Ahora sí, vamos con la gráfica completa para buscar al pandita. Si revisas bien y tienes experiencia en este tipo de desafíos visuales, sabrás que tienes que ver más allá de lo evidente para encontrar lo que buscas. Si eres una persona muy superficial, puede que aquí estés perdiendo tu tiempo. Si eres minucioso, darás con este objeto más rápido de lo que imaginabas.

Trata de ubicar al panda escondido entre los perros dálmatas. (Televisa)

Como mencionamos líneas arriba, te pedimos que no bajes más de los acordado porque tenemos la solución para ti a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones. Por lo que, para ayudarte, te daremos una pista. Como dijimos atrás, mira más allá de lo evidente; es decir, el panda no está explícito. ¿Dálmatas? ¿Manchas negras en cuerpo blanco? ¿Cómo son los pandas? Ya no podemos hacer más por ti.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Requieres de otra pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo dirígete a la tercera imagen de nuestra galería para encontrar la solución más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El 'salto que desafía las leyes de la Física' sobre balde de agua. (TikTok)