Existen dos tipos de retos virales, entre los cuales están aquellos que son de fácil resolución y otros que para resolverlo tienes que poner todos tus sentidos. He aquí una muestra de lo segundo y solo tienes 20 segundos para resolverlo, como para que se te complique un poco más.

Así como todo el 2020, este 2021 Depor sigue sumándose a la lista de medios que han incorporado los desafío visuales o retos virales que han brindado muchas oportunidades a los usuarios en cuestión de entretenimiento, pero también para medir sus habilidades, su percepción y hasta su vista.

Entonces, ¿de qué trata este reto viral? Pues fácil. Mira la imagen que te traemos a continuación. Se trata de una composición de un jardín en el que debes encontrar un anillo oculto, pero solo tienes 20 segundos para hacerlo.

Imagen Viral

La prueba visual que te presentamos causa sensación en Facebook. ¿El motivo? Su nivel de dificultad. Miles de usuarios que viven en Estados Unidos, México y España, han asegurado que es de las más complicadas que circulan en Internet.

¿Puedes encontrar el anillo perdido en el jardín de este reto viral que la rompe en redes sociales? (Difusión)

Cabe resaltar que la imagen fue publicada por diversos medios en Internet y también las redes sociales, siendo del agrado de muchos internautas, y no tardó en llegar a ser todo un viral en Facebook, donde eventualmente se volvió viral.

Solución del viral

Pues llegamos a este párrafo y, al parecer, aún no has encontrado la respuesta. No te preocupes si no formaste parte de ese grupo de genios que dieron con la solución rápido, aquí te la mostramos.

Encuentra aquí el anillo perdido en el jardín de este reto viral que la rompe en redes sociales. (Difusión)

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

