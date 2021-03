¿Qué tan perceptivo o perceptiva eres? No sabemos tus cualidades, aunque confiamos en tus habilidades para resolver este tipo de problemas que presentan los acertijos visuales hoy en día. Recuerda que tienen un tiempo limitado para dar con la respuesta, sino pierde un poco sentido esto.

Veremos un desafío visual que trata de responder correctamente a la pregunta: ¿logras ver el rostro oculto? Estás aquí para demostrar que eres uno ‘crack’ para este tipo de desafíos, pero tenemos que decirte que no será así tan fácilmente, y que terminarás odiándonos. No queremos eso, así que la respuesta está más abajo.

Imagen viral

¿Qué, ya estás ‘ready’ para este acertijo visual? Aquí te toparás con un oso que quiere resaltar por sobre los demás, pero se ‘escondió’ entre sus pares para hacerte creer que todos son iguales. Si eres minucioso, darás con este peluche más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate 20 segundos para hallarlo y luego reta a tus amigos.

Encuentra ese rostro oculto en la gráfica viral de la señora. (Napsix)

Hey, te pedimos que no bajes más de los acordado porque después de algunas líneas más se encuentra la respuesta a este desafío visual, pero queremos que trates de encontrarlo por tu propia cuenta, para que así sobrepases tus propias limitaciones.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Requieres de una pista? ¿Necesitas más tiempo? Relájate, no te estreses. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella.

Aquí se ubica ese rostro oculto en la gráfica viral de la señora. (Napsix)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

