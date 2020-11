Un reto para tocar el cielo o sentirte como pez en el agua. El desafío de ahora pone a muchos contra las cuerdas y definitivamente es para ti en estos tiempos de pandemia del coronavirus (COVID-19). Trabaja tu mente con este reto visual y demuestra que puedes ganarle a varios compañeros.

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

Este reto viral fue creado por Noticieros Televisa y, actualmente, son pocos los usuarios que han podido encontrar al buzo entre los astronautas, por lo que el desafío es de los más comentados en Facebook.

IMAGEN COMPLETA

Dicho lo anterior, ¿de qué va este desafío? Pues en nada más y nada menos que hallar al buzo entre los astronautas. ¿Tan sencillo como eso? Bueno, tenemos que ser sinceros contigo y la verdad es que este reto NO es siquiera uno de los menos difíciles de este año. Pero, ¿te crees capaz de hallarlo en un tiempo determinado? Adelante, no vale hacer trampas y mucho menos recibir ayuda de otras personas.

Encuentra al buzo oculto entre los astronautas en menos de 15 segundos. (Foto: Facebook/Captura)

Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado. ¿Cuál es el problema en común? Muchos recalcan la ilusión óptica que genera la repetición de figuras, colores y moldes similares que juegan con la vista.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Todavía no puedes hallar al buzo? No te preocupes, muchas personas no lo pudieron lograr en poco tiempo. Te damos una pista para que la puedas hallar. Debes enfocar tus ojos en el pecho de los astronautas. Quizás puedas hallar si tomas nota de este detalle. Si ese no es el caso, no te preocupes, te mostraremos la respuesta a este divertido reto.

Ahora bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde a el buzo entre los astronautas, solo dirígete a la galería principal de las imágenes y ubica la tercera foto, pues ahí encontrarás en dónde se ubica.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO

Albañil argentino construye habitación sin puerta y reacción es viral. (TikTok)

Albañil argentino construye habitación sin puerta y reacción es viral. (TikTok)