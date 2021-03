Más de un problema ha causado este desafío visual entre los miles de usuarios en las redes sociales. Y es que, hallar esas tres ases de espada entre los corazones, no es nada fácil. Es más, es todo un reto que solo el 5% logra resolver. ¿Te atreves? Mira la imagen y responde.

Te recomendamos prepararte mentalmente para lo que verás a continuación. Y es que son muchos los desafíos que hay en Internet que pueden ser resueltos por la gran mayoría de los usuarios, aunque para ello muchos tengan que sudar frío, derramar algunas lágrimas y quemar muchos minutos de sus vidas.

Desde la web de Depor , decidimos que es nuestra misión ayudarte a entrenar el lado cognitivo de tu mente con este tipo de desafíos, además de profundizar tus destrezas y agudizar, en muchas ocasiones, tu vista.

Imagen viral

Dejando de lado todo el ‘exceso de texto’, vamos a los que nos importa. Busca a esas tres ases de espada que se pueden confundir fácilmente entre los corazones. ¿Cuánto tiempo tienes? Si quieres que sea más emocionante, tómate solo 20 segundos.

Ubica las tres ases de espada entre los corazones. (Televisa)

¿Viste la imagen? ¿Fue fácil hallarlas? ¿Necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que apunta este pequeño consejo: ¿qué diferencia a un corazón de un as de espadas? Piensa muy bien en ello y luego revisa la imagen para dar con al respuesta.

Cabe recordar que para que estos retos virales funcionen, debes tener en cuenta algunas cosas. Primero, saber que no será fácil, pero tampoco imposible, por lo que debes dejar tus prejuicios de lado y enfocarte en lo que te pide el desafío. Segundo, respeta el tiempo límite para que sea una verdadera prueba. Por último, no hagas trampas y vayas a revisar la solución.

Solución del viral

Como imaginábamos, llegaste hasta este párrafo en busca de la respuesta. Como era de esperarse, el desafío es muy complicado y sobrepasó tus límites. Por algo no es un verdadero viral que ha desatado conmoción en países como España, México, Argentina y Colombia. Pero para no hacértela más complicado, ojo a la respuesta.

Todo lo que tienes que hacer es ir a la tercera foto de nuestra galería principal para hallar la solución. Esa imagen te mostrará dónde se ubica lo que estabas buscando y así, después de darte cuenta lo fácil que era, retar a tus amigos para que también se entretengan y mejoren sus habilidades.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

