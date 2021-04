Muchos de los retos virales en que nos piden encontrar algo distinto dentro de una composición tienen su trucos, pero esos mismos trucos nos hacen confundir para hallar la respuesta. En esta ocasión, la idea es que encuentres una papa entre unos roedores, pero todos comparten casi la misma forma y color, por lo que no te será nada fácil. Ojo a los detalles.

Este desafío visual consiste en responder la siguiente pregunta: ¿llegas a ver a esas papa entre los roedores? A continuación, te pondremos una composición gráfica con muchos tipo de roedores que se juntaron en esta especie de cloaca, pero en el que también se metió una papa. Como bien sabemos, esto se trata de un reto y, por ende, deberás identificar ese pajarito amarillo muy inteligente. ¿Estás listo?

Imagen del reto

Ha revolucionado Internet esta imagen por lo complicado que es. Y es que tienes que ubicar a uno de los protagonistas de la gastronomía peruana que es de los más usados en muchos de sus platillos, pero que en esta ocasión se quiso involucrar entre otras especies y se metió a este grupo de roedores. Como pusimos líneas arriba, solo tendrás 10 segundos para hallar los objetivos de la ilustración. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

Ubica la papa entre los roedores en la gráfica visual. (Especial/Debate)

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución del reto

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste a esta especie de tubérculo. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. A continuación, te revelaremos la ubicación de todas estas.

Solo tienes que mirar con atención los detalles de cada uno de los personajes de esta composición y te darás cuenta que en uno de ellos, cerca del medio derecho, no tiene ojos. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de la galería para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

