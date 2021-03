Para los amantes de los patines, este desafío no es nada complicado y puedes retar a tus amigos para que también disfruten. Solo mira la gráfica que es tendencia en redes sociales y ubica los tres patines sobre hielo con los que pocos han dado en 20 segundos.

Volvimos con fuerza. En realidad, nunca nos fuimos. Nuestra misión es darte las herramientas para que te entretengas y refuerces tus capacidades cognitivas con un sinfín de desafíos visuales que te llevarán a un nuevo nivel en este tipo de notas.

Este reto viral pone a prueba tu percepción y fuerza mental con el fin de captar las pistas que te brinda esta imagen. Pasa también con este reto viral en Facebook que te pondrá a prueba y sabrás si estás preparado para seguir afrontando desafíos de esta magnitud. ¿En que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar 3 patines para hielo.

Imagen viral

Ojo, vamos a mostrarte la imagen en todo su esplendor. Revísala a detalle para que des con lo que te pedimos. Si quieres una pista, libra tu mente y te darás cuenta los detalles en toda la imagen para ubicar los patines distintos y poder dar con la solución en el tiempo límite. Te dejamos con los demás.

Ubica los tres patines que son para hielo en el viral de los patines. (Televisa)

Pues ya pasaron los segundos. ¿Seguimos revisando la imagen y no damos con la solución? Tranquilos, no os preocupéis. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Fue fácil hallar la solución o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar entre las plantas de cada patín, los que tienen ruedas o los que tienen el acero como cuchilla para hielo. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de nuestra galería principal para que puedas revisarla con detenimiento.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Hombre usa lupa en lugar de encendedor para prender el cigarro con mucha destreza. (TikTok)