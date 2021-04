¿Van “a todo gas” o son “rápidos y furiosos”? En gusto y colores -y traducciones- no entramos, pero lo que sí nos damos cuenta es que estos caracoles decidieron que sus compañeros eran muy lentos y le metieron una velocidad más. La finalidad de este reto viral es ubicarlos, pues hay un mínimo de diferencial entre los que sí y los que no, pero recuerda que el tiempo es limitado.

El reto viral que te traemos a continuación tiene como finalidad brindarle una salida de rutina a los usuarios en estos tiempos difíciles a causa de la pandemia del coronavirus. Eso sí, deberás concentrarte para completar el acertijo visual, puesto que solo tendrás 20 segundos para poder hallar lo que te pide la nota. Son cuatro caracoles que se encuentran entre los demás a gran velocidad en la imagen que ya es tendencia en redes sociales.

Recordamos que este reto viral fue publicado por Noticieros Televisa en su página web y redes sociales oficiales. Es de esos desafíos que apenas comenzó a circular en Internet se viralizó de inmediato. Y es que, según la comunidad de internautas y usuarios, es uno de los más difíciles, por eso también atractiva. ¿No lo crees así? Solo te diremos que deberías considerarlo, pues solo 1 de 5 personas ha podido lograr cumplir con el objeto del reto.

Imagen del reto

Pues bien, la composición que tendrás debajo de estas líneas generó revuelo en Internet por lo complicado que es. Han sido pocos los que lograron ubicar al instante los cuatro caracoles en modo Brian O’conner. Como pusimos en párrafos anteriores, solo tendrás 20 segundos para ubicar los objetivos de la imagen. Vamos, confiamos en ti y en tus habilidades visuales.

Ubica los caracoles que están avanzando a gran velocidad. (Televisa)

Por lo que vemos, siguen pasando los segundos y no pareces dar con la solución. Te pedimos que no entres en pánico. Consideramos desde un inicio que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Solución del reto

¿Fue fácil resolverlo o necesitas más tiempo? Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar las formas que se arman en algunos, donde se ven ciertas formas como en cursiva de los caracoles. Es decir, van más inclinados hacia adelante. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la imagen para que puedas revisarla con detenimiento.

Aquí se hallan esos caracoles que están avanzando a gran velocidad. (Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

