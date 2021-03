Vamos, sabemos que te has desanimado anteriormente tratando de resolver nuestras muy difíciles pruebas virales. Pero ojo, este que te traemos, si bien es complicado como los demás, está en un nivel medio para que puedas hallar el anillo en solo 20 segundos.

Revisa a detalle la gráfica para que des con el anillo escondido ¿entre? las zanahorias de este desafío visual. Si quieres una pista, libra tu mente y te darás cuenta que lo más resaltante, es quizás, que lo que hemos escrito es una adivinanza. Te dejamos con los demás para que des con la solución.

Imagen Viral

Ahora sí, te dejamos la imagen en todo su esplendor para que puedan revisarla a profundidad y darnos la solución. Ojo, recuerda que tienes un aproximado de 20 segundos para darnos la respuesta, de lo contrario, el reto se da por terminado en nivel medio y pasamos a un nivel básico dándote 10 segundos más.

Foto: El Debate

¿Aún no pudiste encontrarlo? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil, pero tranquilos, tenemos otros para ustedes, más complicados y a tu nivel. Sin embargo, te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica para dar con la solución.

Solución del reto

Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios, señales, signos, gestos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella.

Para dar con el anillo, basta con dirigir la mirada hacia el lado derecho de la foto, casi al centro, lugar en donde se encuentra una zanahoria que tiene al aro en su encima el aro. He ahí donde radica la respuesta. Si aún tienes dudas, te recomendamos dirigirte hacia la tercera imagen de nuestra galería principal para que puedas revisarla con detenimiento.

