Con el paso de los años, los futbolistas dieron el salto del verde césped del campo de juego a las redes sociales, donde se hicieron un lugar con millones de seguidores que admiran y recuerdan a los que fueron sus ídolos en sus equipos y ligas favoritas, una realidad que no tardó en extenderse a sus hijos.

Y es que para nadie es un secreto que las familiares de los deportistas suelen adquirir una mayor notoriedad de acuerdo a la popularidad de sus padres, las cuales pueden aprovechar para demostrar sus propios talentos, incluso si estos están lejos del balón.

Por eso, con motivo del Día del Padre, conoce a las hijas de los futbolistas que más seguidores e influencia poseen en redes sociales, destacando como modelos, cantantes, entre otras actividades.

Los futbolistas suelen compartir tiernos momentos con sus hijas en redes sociales, como Mohamed Salah y su hija Makah (Foto: Mohamed Salah / Twitter)

¿QUÉ ES FADS?

Un artículo publicado por el Daily Mail ha recopilado a las hijas de futbolistas con mayor presencia y actividad en redes sociales. Es decir, influencers que vienen de una familia dedicada al “deporte rey”.

Además de la investigación, el medio británico también le otorga un nombre: Footballers’ Aspirational Daughters o FADs, lo cual se traduce en “las influyentes hijas de futbolistas”.

Cabe destacar que esta lista considera únicamente a las hijas de futbolistas retirados o en actividades, las cuales, a diferencia de muchos deportistas que surgieron desde abajo, superando las adversidades para abrirse camino, han gozado de la fama que sus padres construyeron con su talento.

1. Gemma Owen

La hija de Michael Owen, supo capitalizar la fama de su padre, participando del reality “Love Island”, donde buscaba el amor y consiguió una cita con Luca Bish.

En Instagram, la heredera del exdelantero del Liverpool y Real Madrid cuenta con 2 millones de seguidores y ha llegado a cobrar hasta 30 mil dólares por un video de 30 segundos en TikTok, otra plataforma en la que también tiene una importante presencia.

Gemma es la hija de Michael Owen, el exdelantero de Liverpool y Real Madrid (Foto: gemowen_1 / Instagram)

2. Matilde Mourinho

En 2020, y con solo 26 años, la hija de “The special one” lanzó su propia línea de joyas con diamantes sintéticos y oro reciclado, las cuales han lucido figuras como Prianka Chopra.

En su cuenta de Instagram, Matilde cuenta con 50 mil seguidores, con los que comparte sus viajes, actividades y proyectos.

Matilde Mourinho cuenta con 48,3 mil seguidores en redes sociales (Foto: Matilde FMF / Instagram)

3. Hollie Shearer

Todo amante del fútbol sabe que Alan Shearer fue uno de los responsables de que Newcastle se convirtiera en una potencia del fútbol inglés en los años 90, siendo ídolo del club londinense, una fama que alcanzó a su hija Holly.

Modelo, influencer y cantante, la joven ha sido modelo de firmas como Pretty Little Thing y responsable de nuevas versiones de clásicos del estilo de Leave Right Now, tiene más de 900.000 reproducciones en Spotify.

Hollie Shearer cuenta con 70 mil seguidores en redes sociales (Foto: hollieshearer / Instagram)

4. María Guardiola

La hija del último entrenador campeón de la Champions League no podía faltar en la lista, pues supera el medio millón de seguidores en Instagram, plataforma en la que se luce como modelo y al lado de su padre.

La heredera del exvolante del FC Barcelona se dedica a la moda, haciendo prácticas para íconos de la moda como Dior o Victoria Beckham.