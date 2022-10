Este lunes 31 de octubre ha sido declarado como día no laborable en Perú para los trabajadores del sector público con la finalidad de fomentar el turismo interno y reactivar la economía. Sin embargo, muchos se preguntan si en esta fecha habrán clases en los colegios y aquí te contamos toda la información que necesitas saber al respecto.

¿Quiénes trabajan el lunes 31 de octubre?

El Gobierno indicó que los trabajadores del sector público podrán disfrutar del día no laborable este lunes 29 de agosto, pero luego deberán recuperar este fecha en coordinación con los titulares de las entidades que correspondan.

Según el Decreto Supremo, publicado en el Diario Oficial El Peruano, “las horas dejadas de laborar durante el 31 de octubre serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades”.

¿En qué colegios no habrá clases este lunes 31 de octubre?

Según informó el Ministerio de Educación, las autoridades de las instituciones públicas deberán informar a padres y estudiantes si se realizará la jornada escolar ese día. Al igual sucede con los colegios privados, que podrán optar por suspender las clases pero no están obligados a hacerlo.

Los colegios privados no están obligados de suspender las clases este lunes 31 de octubre. (FOTO: FRANCISCO NEYRA / GEC)

Sector privado

El decreto señala que las empresas del sector privado podrán acogerse a este día no laborable, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador.

Diferencias entre feriado y día no laborable

Tienes que saber que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno. Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas.