Disney+: fecha de lanzamiento de Disney Plus, precio, ofertas, planes, catálogo de series y películas, y mucho más

La guerra del streaming ha comenzado. Disney, una de las compañías más grandes del mundo del entretenimiento, llegará a las pantallas y dispositivos móviles de todo el mundo pronto con su propio servicio de streaming por Internet: Disney+ o Disney Plus. Con ello planea apoderarse del mercado que Netflix ha aprovechado por tantos años sin competidor, al menos hasta la aparición de otras plataformas como Amazon Prime Video y la inclusión de canales de televisión como HBO.

Era de esperarse que una empresa tan ambiciona como la del ratón mickey llegará a este mercado. Al fin y al cabo, sus diversas divisiones crean contenido audiovisual para todo tipo de público, que se ha visto mermado en diferentes canales de televisión para aumentar su distribución. Ahora, la nueva plataforma de Disney+, Disney planea ofrecer todo su catálogo en un solo lugar y por un mismo precio.

¿Qué planes habrá en Disney+? ¿Cuando se estrenará mundialmente? ¿Cuál será su catálogo de series, películas y documentales que podrán ver los usuarios que compren un plan? ¿Habrá una prueba gratis de Disney+? Así como estas, existen muchas preguntas sobre el nuevo servicio de streaming de Disney+, así que en este artículo haremos un pequeño repaso de todo lo que se sabe sobre esta plataforma.

Cabe resaltar que, si bien Disney ha revelado alguna información sobre su plataforma, no existe manera objetiva de afirmar qué plataforma de streaming se ajustará a qué tipo de usuario. Dependiendo del contenido, los precios, la renovación de contenido original y la facilidad de ingreso a la plataforma, las personas podrán tomar la decisión de si contratar el nuevo servicio de Disney o seguir con las páginas tradicionales como Netflix o Amazon.

ORIGEN DE DISNEY+

En el 2018, el presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, reveló que Diney competiría con Netflix desde este 2019 con su propia plataforma de streaming, a la que llevaría la mayoría de contenidos de su imperio, así como nuevas producciones originales para desplazar a todos los competidores actuales.

Inicialmente, los rumores apuntaban que el nombre oficial del servicio sería Disney Play, pero Iger confirmó durante una reunión de reporte de ganancias que finalmente se llamaría Disney+, un título más llamativo y amigable para todo su público.



De esta manera, los nuevos proyectos de Disney se unen a una impresionante lista de películas y series planificadas para la plataforma, incluyendo nuevas historias ambientadas en los mundos de Monsters Inc. y High School Musical, así como nuevos contenidos del universo de Star Wars como The Mandalorian, todos los documentales de National Geographic y mucho más.

FECHA DE LANZAMIENTO DE DISNEY+ Y PRECIO DE PLANES

h Bob Iger comentó durante la reunión de reporte financiero de Disney de 2018 que Disney+, su nuevo servicio de streaming, tenía programado su lanzamiento para finales del 2019 en Estados Unidos. ¿La fecha exacta? El martes 12 de noviembre y al precio de US$ 6,99 mensuales en el país norteamericano.



El calendario de lanzamiento de Disney+ por países es el siguiente:



Disney+ en Estados Unidos - 12 de noviembre (US$ 6,99 al mes o US$ 69,99 anual en un solo pago)

- 12 de noviembre (US$ 6,99 al mes o US$ 69,99 anual en un solo pago) Disney+ en Canadá - 12 de noviembre ($ 8,99 CAD al mes o $ 89.99 CAD anual en un solo pago)

- 12 de noviembre ($ 8,99 CAD al mes o $ 89.99 CAD anual en un solo pago) Disney+ en Países Bajos - 12 de noviembre (6,99 euros al mes o 69.99 euros al año)

- 12 de noviembre (6,99 euros al mes o 69.99 euros al año) Disney+ en ​ Australia - 19 de noviembre ($ 8,99 AUD al mes o $ 89.99 AUD al año)

- 19 de noviembre ($ 8,99 AUD al mes o $ 89.99 AUD al año) Disney+ en Nueva Zelanda - 19 de noviembre ($ 9,99 NZD al mes o $ 99,99 NZD al año)

Para el resto de países, incluidos los de América Latina y España, aún no hay una fecha de lanzamiento ni precio. Eso sí, Disney espera llegar al mundo entero en los dos años desde su inicio de operaciones.



CNET informó que Disney+ contará con un solo plan de suscripción que permitirá la reproducción de contenidos de forma simultánea hasta en cuatro pantallas, mientras que Streamable indicó que en realidad podrá usarse el servicio en 10 dispositivos a la vez, aunque tan solo hasta cuatro contenido distintos.



No está claro si Disney+ ofrecerá un periodo de prueba gratuito como hacen Netflix y Prime Video, aunque lo más probable es que si considerando que sus competidores usaron esta estrategia por mucho tiempo.



De acuerdo a TVLine, para diferenciarse de Netflix, Disney+apostará por lanzar un episodio a la semana de sus nuevas series, en lugar de compartir temporadas completas en un solo día.



Además, el periodista Eric Vespe dio a conocer, a partir de un representante del servicio, que Disney+ no alojará contenido con clasificación R, es decir, contenido restringido para menores de edad. Al parecer, la plataforma será principalmente PG-13, debido a que el contenido "más duro" sería llevado a Hulu, del que Disney posee una participación mayoritaria. Disney+ tiene orientación más familiar y por esa razón desestimó la realización de "Book of Enchantment", un proyecto en torno a las villanas de Disney Maléfica y Ursula.



Aún así, Disney+ tendría una versión para niños, para filtrar contenido como "Moon Knight", que seguiría una línea similar a "Daredevil" y "The Punisher", de Netflix.



Los fans que asistieron a la D23 2019 han accedido a un descuento especial. Los miembros del llamado 'Círculo de Fundadores' (Founders Circle) de Disney+ -aquellos con suscripción D23- tienen un descuento de US$ 23 anual -del 33 %-, siempre y cuando acepten una suscripción de tres años en Estados Unidos. Para aprovechar la promoción, los usuarios indicados tienen hasta el 2 de septiembre para registrarse.



El 27 de septiembre la oferta fue ampliada al público estadounidense en general, siempre y cuando se tenga una cuenta D23, sin importar si esta cuenta es gratuita. Si se accede a esta promoción, se pagará menos de US$ 4 mensuales durante tres años, debido a que en lugar de US$ 70, se pagará US$ 47. Eso sí, se debe abonar los tres años en un solo pago.



Si no tienes una cuenta D23, puedes crear una ahora mismo. Al final pagarás US$ 140,97 -que es igual a US$ 3,92 de forma mensual- para acceder durante tres años a Disney+. La oferta estará disponible hasta las 11:59 pm del domingo 1 de septiembre.



Paso a paso, así puedes acceder a la oferta si te encuentras en Estados Unidos:



Si no tienes una cuenta D23, crea una gratis

Ingresa a tu cuenta

Encuentra la "Oferta exclusiva" en la página de información de tu cuenta (puede tardar hasta 36 horas en aparecer)

Canjea tu plan, paga por él y listo

Poco después de habilitarse la oferta, la página de D23 colapsó ante la gran cantidad de usuarios interesados en Disney+.



CATÁLOGO COMPLETO DE SERIES Y PELÍCULAS DE DISNEY+

El contenido presente en este servicio se basará principalmente en las marcas de entretenimiento de Diney, incluyendo a Walt Disney Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Disneynature y National Geographic. Las propiedades de 21st Century Fox también están dentro de la ecuación.



Disney+ funcionará con un aproximado de 7.500 episodios de programas de televisión junto a -en su primer día- 300 películas que cuenten con la participación de sus marcas, número que será elevado a 500 en su primer año, con 100 títulos de estreno reciente. Entre estos filmes habrá trabajos de Disney, incluida su colección de clásicos animados, y el catálogo completo de Pixar, junto a la mayoría de programas producidos por National Geographic.



Las producciones de Marvel Studios también arribarán a la plataforma, por lo que todo el Universo Cinematográfico de Marvel podrá disfrutarse en Disney+ , siendo " Captain Marvel" la primera de estreno teatral en ser incluida dentro de su catálogo. El estudio también tiene en producción algunas series originales que forman parte del mismo MCU, mientras que "Avengers: Endgame" está disponible el 11 de diciembre.



" Toy Story 4", de Pixar, y "The Lion King", de Walt Disney Pictures, también llegarán al servicio, así como las próximas "Frozen 2" y "Star Wars: The Rise of Skywalker". Además, el live-action de "La dama y el vagabundo" ("Lady and the Tramp" en su idioma original) estará disponible de forma exclusiva en el servicio de streaming el mismo día de su lanzamiento, 12 de noviembre.



Eso sí, las seis primeras películas originales de "Star Wars" no podrán formar parte de la plataforma hasta el 2024, debido a que sus derechos de repetición los tiene Turner Broadcasting. No obstante, Disney tiene en marcha algunas series originales sobre algunos de los personajes de una galaxia muy lejana.



En cuanto al contenido de Fox, cuya adquisición fue cerrada por Disney este 2019, Disney+ adelantó que incluirá todos los episodios de "The Simpsons".



Disney tiene planeado invertir más de US$ 1.000 millones en contenido original y exclusivo en 2020, y subir esa cifra a US$ 2.000 millones en 2024, para cuando espera recibir beneficios a partir de la reunión de entre 60 y 90 millones de suscriptores.



En ese marco, entre las producciones originales confirmadas y en desarrollo, están las siguientes:



SERIES ORIGINALES DE DISNEY+

Series de Marvel Studios



The Falcon and the Winter Soldier

WandaVision

Loki

What If...

Hawkeye

She-Hulk

Ms. Marvel

Moon Knight

Marvel's 616

Marvel's Hero Project

Series de Pixar



Monsters at Work

Forky Asks A Question

Series de Star Wars



The Mandalorian

Cassian Andor

Obi-Wan Kenobi

Star Wars: The Clone Wars - Temporada 6

Otros

High School Musical: The Musical: The Series



Home Alone

Muppets Now



Lizzie McGuire



The World According to Jeff Goldblum

Encore!



Diary of a Female President



Love, Simon

The Sandlot



Ink & Paint

Earthkeepers



Cinema Relics: Iconic Art of the Movies



Be Our Chef



(Re)Connect



Rogue Trip



Shop Class



The Imagineering Story



Into the Unknown: Making Frozen 2



Magic of Animal Kingdom

PELÍCULAS ORIGINALES DE DISNEY+



La dama y el vagabundo (12 de noviembre)

Noelle (12 de noviembre)



Phineas y Ferb The Movie: Candace Against The Universe



Star Girl



Timmy Failure: Mistakes Were Made



Togo

DISPOSITIVOS COMPATIBLES CON DISNEY+ Y APLICACIÓN

Así se vería Disney+ en la web (Foto: Disney) Así se vería Disney+ en la web (Foto: Disney)

Al anunciarse como un competidor directo de Netflix y otras plataformas de transmisión por Internet, es más que evidente que este nuevo servicio de Disney contará con una aplicación para dispositivos móviles y computadoras de sobremesa.



Aún no se sabe a ciencia cierta cómo será este programa o desde dónde podrá descargarse, pero en la página oficial de Disney+ podría anunciarse un ingreso previo para aquellos que se suscriban a su boletín de noticias, siguiendo la tendencia de otros productos similares.



En cuanto a los dispositivos compatibles, a través de un comunicado, Disney enumeró en los que inicialmente será habilitado:



Apple (iPhone, iPad, iPod touch y Apple TV, ademá estará completamente intergrado a la app de Apple TV, desde donde incluso será posible la suscripción al servicio)

Google (teléfonos Android, dispositivos con Android TV, Google Chromecast y dispositivos integrados al Chromecast)

Microsoft (Xbox One)

Sony / Sony Interactive Entertainment (PlayStation 4 y todos los televisores Sony con Android)

Roku (reproductores de streaming Roku y modelos Roku TV)

Disney+ aún no tiene un acuerdo con Samsung ni con LG. Tampoco ha precisado cómo será el acceso por la web ni si tendrá aplicaciones para macOS o Windows 10.



INTERFAZ DE DISNEY+

El viernes 23 de agosto, durante la D23 Expo 2019, Disney reveló la interfaz de Disney+, a pocos meses para su lanzamiento.



Here is a demo of using the Disney+ interface to stream and creating profiles. #D23Expopic.twitter.com/2MlXoRr6TW — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 23 de agosto de 2019

Por lo visto, la oferta de 7.500 episodios de televisión y 500 películas de Disney+ será clasificada por género o marca: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, con una barra de búsqueda y una lista de observación del lado izquierdo de la plataforma.



Al navegarse por esta barra lateral podrá ordenarse las películas y series, con un centro especial para las producciones originales de Disney+ como "The Mandalorian" y "High School Musical: the Musical: the Series".



Además, los usuarios podrán agregar hasta siete perfiles por cuenta, cada uno personalizable con uno de los más de 200 avatares habilitados por la empresa, desde Mickey Mouse hasta Iron Man, desde Moana hasta Darth Vader. También podrán descargar contenido, siendo el único límite la capacidad de almacenamiento del dispositivo elegido.



"Disney+ marca un audaz paso adelante en una nueva y emocionante era para nuestra compañía, en la que los consumidores tendrán una conexión directa con la increíble variedad de contenido creativo que es el sello distintivo de The Walt Disney Company", comentó el CEO de Disney, Bob Iger, durante la presentación de Disney+ en abril.



"Confiamos en que la combinación de nuestra narración inigualable, nuestras queridas marcas, franquicias icónicas y tecnología de vanguardia, harán de Disney+ un jugador destacado en el mercado, que ofrecerá un valor significativo tanto para los consumidores como para los accionistas", agregó.



Por su parte, el presidente de Direct-to-Consumer & International de The Walt Disney Company, Kevin Mayer, anotó durante el mismo evento que "estamos extremadamente entusiasmados con nuestra creciente cartera de ofertas directas al consumidor".



"Como demostramos hoy, con Disney+ ofreceremos entretenimiento extraordinario de maneras innovadoras para audiencias de todo el mundo. Continuaremos mejorando la experiencia del usuario con un flujo constante de programación de alta calidad, haciendo que el servicio sea aún más atractivo para los consumidores", apuntó.



A su vez, Disney+ debería contar con planes individuales, familiares y por supuesto una prueba gratuita temporal del servicio, siguiendo los pasos de Netflix y Amazon para capturar nuevos consumidores de su catálogo.



DISNEY+ NO DEJARÁ COMPARTIR CONTRASEÑA

Disney firmó un acuerdo con la empresa de telecomunicaciones Charter Communications para juntos "mitigar la piratería" cuando Disney+ salga a la luz, informó Indiwire.



"Las dos compañías trabajarán juntas para implantar reglas y técnicas comerciales para abordar problemas tales como el acceso no autorizado y el intercambio de contraseñas", anunciaron ambas firmas.



¿Cómo lo harán? Eso aún no ha sido precisado. Tampoco se sabe cómo funcionarán sus planes si habilitarán hasta siete perfiles en una sola cuenta.