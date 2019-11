Disney+ series y películas | La llegada de Disney plus ha sido un éxito. El servicio de streaming de Disney ha debutado con más de 500 películas y más de 7,500 episodios de series disponibles instantáneamente para transmisión. Sin embargo, a pesar de la primera de la compañía de ir agregando aún más, los fans parecen querer más.

Ver series online o películas en línea se ha convertido, en los últimos años, en una de las actividades favoritas de niños, jóvenes y adultos; quienes se preocupan no solo porque la programación sea 100 por cierto de gran calidad, sino que además tengan todo lo necesario para sus consumo.

Es así que, a medida que los nuevos usuarios de Disney+ han empezado a analizar las ofertas de la plataforma, algunos han encontrado algunas ausencias importantes en su biblioteca de contenidos. Afortunadamente, hay una manera de que Disney sepa lo que quieres ver.

Como señaló el usuario de Twitter, Joshua Gillespie, se puede encontrar una función de solicitud en Disney plus. ¿Cómo? Solo necesitas entrar a la plataforma a través del navegador o móvil (CLIC AQUÍ) e ingresar a la opción de “Ayuda” del servicio.

La compañía lanzó su servicio de streaming el 12 de noviembre con más 500 películas y más de 7,500 episodios de series (Foto: Disney)

Una vez que ingreses a este botón, aparecerán algunas opciones para seleccionar. A partir de ahí, ingresa a “Hacer comentarios” y luego selecciona “Solicitar un película o serie” del menú desplegable que aparece.

Disney+ te permitirá solicitar hasta tres películas o programas de televisión a la vez, pero el formulario se puede completar varias veces. Esto dependerá de tu lista de deseos de series y películas.

Después de enviar tus elecciones, aparecerá en una pantalla en la que se indica que todavía están en proceso de mejorar el servicio y que “desafortunadamente” algunos programas y películas nunca aparecerán en Disney plus debido a la dificultad con la licencia.

Disney+ también señala que algunos programas no aparecerán debido a la “idoneidad de la edad del contenido”.

Disney plus llegó el 12 de noviembre aún con algunas producciones ausentes (Foto: Disney Plus)

A pesar de estos mensajes, la solicitud que el usuario ha realizado en esta opción será revisada por la compañía, según indican; además, esta se encargará de hacerle seguimiento a todas y cada una de las solicitudes ingresadas.

Cabe mencionar que Disney plus llegó el 12 de noviembre aún con algunas producciones ausentes, incluidas incluidas las películas de MCU “Spider-Man” (Disney no tiene planes de incluirlas en el servicio de streaming) y el primer episodio de la tercera temporada de “The Simpsons”.

Por otro lado, algunas películas, como “Star Wars: The Last Jedi”, “Solo: A Star Wars Story”, “Black Panther” y “Avengers: Infinity War”, no están actualmente en Disney+ pero ya tienen una fecha en la que llegarán.