Hirka Roca Rey, directora de la agencia de comunicación Hirka Content, es una de las mujeres que mayores aportes ha hecho a la cultura gastronómica peruana; principalmente, en el campo de la investigación, la difusión y el trabajo editorial. Discípula de su padre, el investigador gastronómico Bernardo Roca Rey, tomó como suya una misión (y revolución) que venía de la década de 1970: lograr que el Perú –comensales, cocineros y restaurantes– mire hacia el interior de sí mismo, valorando su origen e identidad. Así, entre los años 1997 y 2000, fue propietaria de Pantagruel, el primer restaurante que internacionalizó el concepto de cocina novoandina y alta cocina peruana, y que fue pionero en su propuesta de encontrar en la biodiversidad del Perú la tendencia gastronómica de vanguardia.

Más adelante, inició sus pasos en prensa como redactora del suplemento El Dominical (diario El Comercio), donde desarrolló artículos de investigación sobre el extenso abanico de insumos peruanos: qué posibilidades tenían y cómo aprovechar su potencial tanto en el menú del día a día como en la alta cocina. Asimismo, fue autora de columnas de opinión y notas periodísticas vinculadas al desarrollo de la culinaria peruana en distintos periódicos y revistas.

Posteriormente, a través de los diarios El Comercio, Perú 21, Trome, Ojo, Correo y Gestión, lideró la producción de coleccionables de cocina con recetas orientadas a introducir la despensa nacional en el menú diario de las amas de casa. Esta labor, que cumplió durante casi una década, tuvo como objetivo reconfigurar las alternativas culinarias de los hogares peruanos, fuera cual fuera su situación económica, por lo que requirió de un expertise en manejar distintos tipos de discurso. Las publicaciones contribuyeron ampliamente al boom gastronómico peruano y a su visibilidad en el exterior, así como al despegue de nuevas y desafiantes propuestas que se materializaron en los restaurantes de cocina peruana que nacieron en esos años.

Durante este tiempo, también fue editora de importantes libros gastronómicos de lujo. Entre ellos, el más destacado fue “500 años de fusión: la historia, los ingredientes y las nuevas propuestas de la cocina peruana”, de Gastón Acurio. Esta publicación fue el primer libro peruano en ganar el premio a Best Cookbook of the Year (en 2009) y el único en recibir el premio Best of Bests (en 2015) en la categoría Best Cookbook of the Year, por el 20º aniversario de los Gourmand World Cookbook Awards. Ambas premiaciones marcaron un hito sin precedentes en el trabajo editorial gastronómico del país.

Por otro lado, fue la creadora de Menú Perú, la marca gastronómica que, de 2015 a 2019, fue plataforma para la primera y única revista con formato de recetario del Perú, orientada, nuevamente, a enriquecer el menú diario de los hogares peruanos con los insumos de la despensa nacional y técnicas culinarias aterrizadas a la realidad de cada sector socioeconómico. Con un precio accesible, Menú Perú buscó educar al público peruano y ayudarlo a crear platos creativos y saludables, así como fomentar prácticas sustentables que supieran poner en valor toda la cadena productiva de alimentos. Esta marca gastronómica también encarnó una página completa en el diario El Comercio y una web que incluyó y capitalizó el material gastronómico producido durante una década.

En 2016, en reconocimiento a sus aportes al campo de la cultura culinaria, fue reconocida por el Congreso de la República como una de las “mujeres que construyen la gastronomía peruana”. Actualmente, dirige Hirka Content, agencia de comunicación enfocada en el rubro editorial.