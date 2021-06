No te pierdas un solo detalle. Con las Elecciones 2021 a la vuelta de la esquina, son muchos los peruanos que todavía no están enterados de cuál es su lugar de votación para este domingo 6 de junio. Asimismo, las autoridades a cargo de llevar este proceso en la segunda vuelta, dieron a conocer los nuevos horarios en los que cada ciudadano deberá ir a su módulo de votación de acuerdo al último dígito de su DNI. Conoce todos los pormenores para que tú y los tuyos puedan asistir a esta cita democrática con todo lo que necesitan saber respecto.

A solo días de celebrarse la segunda vuelta en Perú y conozcamos al nuevo Jefe de Estado elegido por el pueblo entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), es importante que los ciudadanos sepan bien todo el proceso que se llevará a cabo en la jornada histórica. Por ello, en la siguiente nota, encontrarás toda la información necesaria para cumplir con su deber cívico. Toma nota.

Según el padrón electoral elaborado por Reniec y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, fueron habilitados 25.287.954 peruanos para emitir su voto. Para cumplir con este deber cívico, la ONPE habilitó una página donde puedes consultar dónde te toca sufragar. Eso sí, como se informó en la primera vuelta, para estos comicios se cambiaron en relación a los anteriores debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

Elecciones 2021: consulta tu lugar de votación

Ante las cuestiones de “Dónde te toca votar”, te mostraremos los pasos que debes seguir para conocer en qué lugar te toca emitir tu voto, como también resolver otra serie de dudas que invaden tu cabeza para este domingo 6 de junio, día de la Segunda Elección Presidencial 2021, como por ejemplo: “Cómo saber si eres miembro de mesa”, “Cómo conocer mi mesa de sufragio”, “Cuánto es el pago a los miembros de mesa”, entre otras consultas que esperamos resolver para ti.

Como fue en la primera vuelta, la ONPE habilitó una plataforma virtual para que los más de 25 millones de personas aptas para emitir su voto sepan los detalles de su lugar de votación, así como la mesa y aula -de ser el caso- que les tocan. Por esta razón, sigue estos pasos que te llevan a la página web de ONPE para obtener estos detalles y enterarte dónde te toca ir a votar.

A través de la página web oficial que habilitó la ONPE ( onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/ ), puedes acceder a la plataforma de consulta de local de votación de cada ciudadano, así como a material de interés sobre la jornada electoral.

), puedes acceder a la plataforma de consulta de local de votación de cada ciudadano, así como a material de interés sobre la jornada electoral. También puedes ingresar de forma directa al sitio de consulta a través de esta dirección: consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe.

Esta es la página web para conocer dónde votar, habilitada por la ONPE (Foto: Captura)

Paso a paso cómo consultar tu local de votación:

Ingresa a consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe .

. Luego, digita en el espacio correspondiente el número de tu DNI o el de la persona de interés.

Inmediatamente después, se te indicará tu distrito de votación, así como tu local y mesa de sufragio, con una dirección y una referencia para que llegues sin problemas.

En el portal también se te informará si fuiste sorteado miembro de mesa.

¡OJO! Es importante que anotes o imprimas (desde la misma página) los datos que la ONPE te muestra para que el día de las elecciones puedas ubicar rápidamente tu mesa, pabellón y número de orden en la relación de electores.

Horario escalonado por Elecciones 2021

Para la Segunda Elección Presidencial 2021, la ONPE sugirió a todos los ciudadanos a respetar un horario escalonado de votación para evitar aglomeraciones en los locales de votación. A pesar de no ser obligatorio, Depor está comprometido con informarte todos los detalles de este horario reservado con algunos cambios respecto al de la primera vuelta. Recuerda que si eres adulto mayor (encima de los 60 años) o tienes alguna persona con este rango de edad en tu hogar, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo, existe un horario especial.

Si tu DNI termina en 1: 7 a.m. a 8 a.m.

Si tu DNI termina en 2, de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

Si tu DNI termine en 3, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Si tu DNI termina en 4, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Si termina en 5, de 11:00 a.m. a 12:00 m.

Si tu DNI termina en 6, de 12:00 m. a 1:00 p.m.

Si tu DNI termina en 7, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Reservado Adultos mayores de 60 años, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Si tu DNI termina en 8, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Si tu DNI termina en 9, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Si tu DNI termina en 0, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

Este es el nuevo horario escalonado propuesto por la ONPE para las Elecciones 2021 (Foto: ONPE).

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

El ausentismo en la primera vuelta superó el 29% de los ciudadanos aptos para emitir su voto, es decir, poco más de 7 millones de personas. Sin embargo, tendrás que tener en cuenta que aquellos que no fueron a votar tendrán que pagar una multa por no hacerlo .Pese a que el Perú atraviesa por una delicada situación a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), los ciudadanos aptos para votar deberán acudir este domingo 6 de junio a sus respectivas mesas de sufragio. En caso no te presentes, deberás saber que existe un rango de multas que tendrás que pagar.

Si vives en distrito no pobre: S/ 88.00

Si vives en distrito pobre no extremo: S/ 44.00

Si vives en distrito pobre extremo: S/ 22.00