El actor Dwayne “La Roca” Johnson decidió sorprender a un amigo que lo ayudó durante su adolescencia antes de ser luchador de WWE. Mediante una publicación de Instagram, el estadounidense relató su historia con Bruno.

“Mi vida (especialmente mi adolescencia) ha estado llena de los giros y vueltas más salvajes; sin embargo, Dios y el universo siempre habían encontrado una manera de poner a algunas personas en mi camino que cambiarían la trayectoria que estaba siguiendo”, señaló al inicio de su extenso mensaje.

Ahí presentó a Bruno Lauer. “Mi mamá y yo fuimos desalojados de la isla de Hawai y me enviaron a Nashville, Tennessee, para vivir con mi papá. Cuando aterricé, rápidamente descubrí que no iba a vivir con mi papá. En cambio, le dije que iba a vivir con un topo llamado Bruno”, relató.

Johnson señaló que Bruno no lo conocía, pero aún así lo ayudó y se hicieron amigos para toda la vida. No solo fue una vez que lo ayudó, sino que en dos oportunidades vivió con él cuando las cosas no salieron como él quería.

“Feliz Navidad, Bruno, y desde que me ayudaste a ‘comprar’ mi primer auto, pensé que podría devolver el favor y comprarte uno. Tu amabilidad y corazón ayudaron a cambiar la trayectoria de mi vida”, finalizó el actor.

En el video que compartió se ve a Bruno, quien recibe el regalo pero no sabe cómo reaccionar y se emociona hasta el llanto.

