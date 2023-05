Hecho histórico en Ecuador. La política de ese país sufrió un gran terremoto tras una decisión del mandatario que quedará grabada para la historia. Y es que a primeras horas del 17 de mayo de 2023, el presidente Guilleremo Lasso anunció la disolución de la Asamblea Nacional y ordenó que se convoque a elecciones generales, según los plazos que determina la carta magna de ese país. Lo ocurrido en esa nación fue catalogado como un suceso nuevo debido a que nunca antes se había cerrado el Poder Legislativo.

Los ecuatorianos despertaron con la noticia de que el mandatario, Guillermo Lasso, decidió poner fin a las funciones tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo e hizo un llamado a las autoridades correspondientes para la elección de los nuevos representantes de la Asamblea Nacional, conocido en algunos países como el Congreso, y del Poder Ejecutivo (la presidencia del país).

“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo Nº 741. Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, fueron las palabras del mandatario de Ecuador, según CNN en español.

¿QUÉ ES LA MUERTE CRUZADA?

Tras la disolución de la Asamblea Nacional el presidente de Ecuador decretó la denominada “muerte cruzada”, que no es otra cosa que una cláusula constitucional con la que la Asamblea Nacional queda disuelta y se convoca a elecciones generales, según CNN en español.

Añade que con esta medida el mandatario puede gobernar a través de Decretos Ley de urgencia en materia económica, mientras dura el proceso de nuevas elecciones.

El presidente utilizó la figura legal conocida como "muerte cruzada" para disolver la Cámara, evitando así el debate y la votación de una moción de censura. Te explicamos más sobre este recurso en este video.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA CONVOCAR A NUEVAS ELECCIONES?

Tras decretarse la “muerte cruzada”, el presidente de la república tiene 7 días para convocar a nuevas elecciones. Luego el órgano encargado de llamar a comicios generales tiene un plazo de 90 días para efectuarlo.

¿POR QUÉ GUILLERMO LASSO TOMÓ TAL DECISIÓN?

Desde meses atrás el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha sido sido investigado por la prensa ecuatoriana. Una de ellas es “La Posta” que difundió una investigación reservada sobre presuntos actos de corrupción en las esferas cercanas al gobierno, según informó Infobae.

Es así que, de acuerdo a Infobae, el mandatario calificó como “historieta falsa” las acusaciones en su contra y señaló que daría una dura batalla a las acusaciones contra él. “Mi paciencia tiene un límite y el descaro de ellos es ilimitado”, dijo según Infobae.

Es por ello que el pasado 16 de mayo la Asamblea Nacional dio inicio a un juicio político contra Lasso.

GUILLERMO LASSO EN LA ASAMBLEA NACIONAL

El 16 de mayo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se presentó ante la Asamblea Nacional para dar sus descargos debido a las acusaciones que tenía en su contra.

“He venido aquí para decir esto a mis acusadores: Yo los acuso. Los acuso de haber abandonado su papel de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque no crean leyes, sino que las destruyen”, dijo el jefe de Estado, según CNN.

MILITARES Y POLICIAS ALREDEDOR DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Una decena de militares y policías se apostaron a los alrededores de la Asamblea Nacional de Ecuador luego del comunicado emitido por el presidente Guillermo Lasso.

De acuerdo a DW, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, sostuvo que la decisión del mandatario estuvo fundamentada.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no beligerantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”, indicó según DW.

La autoridad militar también fue enfático en señalar que su país no permitirá ningún intento para alterar el orden constitucional mediante la violencia. “En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos”, sentenció.