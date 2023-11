Muchas dudas han surgido respecto a un posible feriado largo en el marco del Día de Todos los Santos. Algunas personas pensaron que el 31 de octubre o el 2 de noviembre habían sido declarados días no laborables por el Gobierno dándoles oportunidad de mayor descanso; sin embargo, esto no es correcto. En Depor, hemos elaborado una nota con todos los detalles respecto a este tema que no puedes dejar de leer para que dispongas de información actualizada al respecto.

¿El 2 de noviembre es día no laborable en Perú?

El Decreto Supremo 151 publicado en El Peruano el 28 de diciembre de 2022 establece los días no laborables de 2023 para los trabajadores del sector público. Es así que con el objetivo de incentivar el crecimiento económico y desarrollo social del país hay 7 fechas de este año y una de 2024, pero en la lista no se encuentra el 2 de noviembre, por lo que -además de no ser feriado- no ha sido sido considerado día no laborable.

Para el mes de noviembre solo este miércoles 1 es feriado por celebrarse el Día de Todos los Santos y, a diferencia del 2022, el 31 de octubre -fecha en que se celebra Halloween y el Día de la Canción Criolla- tampoco ha sido decretado como día no laborable. Cabe recordar que al determinar estos días como libre, los empleados deben devolver las horas no trabajadas.

¿Por qué el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos?

El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, debido a que es una fecha en que el cristianismo celebra una fiesta solemne por todos los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se santificaron o fueron beatificados.

En esta fecha los peruanos honran a sus difuntos ofreciéndoles -con mucha tradición y devoción- rituales religiosos, visitas a sus tumbas, ofrendas, coronas, agua bendita, cantos y diversas acciones que les gustaron en vida.

¿Qué feriados quedan por celebrar en Perú este 2023?

En el país aún quedan varios feriados por festejar, aunque algunos caen domingos, es decir, durante el fin de semana, y depende del Gobierno si al día siguiente las personas pueden descansar o no.

Viernes 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. Sábado 9 diciembre: Batalla de Ayacucho.

Batalla de Ayacucho. Lunes 25 diciembre: Navidad.

¿Qué días no laborables hay en Perú en lo que resta de 2023?

Como se sabe, los días no laborables son fechas que estable el Gobierno a través de un Decreto Supremo y beneficia principalmente a los empleados estatales, quienes deben compensar y devolver las horas que no trabajaron. Para este año, quedan:

Jueves 7 de diciembre de 2023.

Martes 26 de diciembre de 2023.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Los feriados son fechas de descanso obligatorio que son remunerados y que pueden ser compensados con otro día de descanso o con el pago triple por la jornada trabajada ese día. En tanto, los días no laborables son fechas establecidas por el Gobierno mediante Decreto Supremo, que deben compensarse y por tanto el empleado debe devolver las horas que no laboró.

¿Quiénes se benefician con el feriado largo?

El próximo feriado largo será en diciembre debido a que el 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción y el 9 ha sido declarado no laborable. Al igual que en otras ocasiones esta fecha beneficiará solo a las personas que trabajan en el sector público; sin embargo, ellos deberán compensar las horas en los días posteriores y en el caso de aquellos que laboran en una empresa privada deben coordinar con su empleador.

¿Cuánto debes percibir si trabajas un feriado?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo explica que, si laboras de forma presencial o remota un día feriado, deberás percibir dos remuneraciones diarias adicionales a tu remuneración total del mes.

¿Cómo se calcula el pago de un feriado?

Sunafil explicó que en el caso de que tu remuneración mensual sea de S/ 1,025, tu remuneración diaria es de S/ 34.17. Ello se deduce al hacer una división de tu sueldo entre 30 días (1025/30). Al saber cuánto percibes por día, puedes calcular que tu pago sería de la siguiente manera:

Una remuneración por el trabajo realizado: S/34.17

Una remuneración por la sobretasa del 100%: S/34.17

En total sería S/68.34 por cada feriado laborado adicional a tu remuneración mensual. Entonces, si en el mes hay dos feriados, el cálculo sería S/68.34 x 2 = S/ 136.68. A fin de mes, recibirás en total S/1161.68. Sunafil precisó que, en caso de que tu empleador te otorgue días de descanso en sustitución a cada feriado laborado, ya no percibirás la suma adicional.

