El próximo viernes 28 de abril de 2023 será día no laborable en Perú, ya que así lo determinó el Decreto Supremo N° 151-2022-PCM que fue publicado el pasado 2 de enero en el diario oficial El Peruano. Este nuevo día no laborable fue decisión propia del gobierno de turno, con la finalidad de incentivar el turismo nacional y que sea una gran oportunidad para que millones de peruanos y extranjeros puedan tener un feriado largo ya que el 1 de mayo es feriado nacional. Continúa leyendo.

En esta nota de Depor conoce qué días, aparte del 28 de abril, son días no laborables y feriados en lo que resta del año 2023 para que puedas aprovechar las fechas en hacer algún pendiente, salgas de paseo o tomes unos días de descanso.

¿Qué se celebra el 28 de abril?

En el día viernes 28 de abril no hay ninguna festividad o celebración en el país, sin embargo, se decidió dar día no laborable ese día ya que el 1 de mayo es el ‘Día del Trabajo’, es decir, se aprovechará de un feriado largo en el país para que se pueda disfrutar en familia con un viaje o paseo dentro del país.

Sin embargo, para fines tributarios, estos días serán considerados hábiles, teniendo en cuenta que las horas dejadas de laborar durante estas fechas se compensarán en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función de sus propias necesidades.

Se debe precisar que tras la pandemia por el coronavirus el Gobierno Central decidió impulsar una campaña para fortalecer el turismo a nivel nacional. En ese sentido, decretó varios días del 2023 para que los ciudadanos puedan tener opción de aprovecharlos viajando y conociendo nuevos lugares.

¿Por qué es día no laborable el viernes 28 de abril?

Este viernes 28 de abril es día no laborable en Perú ya que el 1 de mayo se celebra el ‘Día del Trabajo’, sin embargo, como el día feriado cae lunes, el gobierno aprovechó dar un día ‘libre’ al sector público para que puedan aprovechar el feriado largo y disfruten de más tiempo libre entre familia y amigos.

Aparte de estas fechas, el viernes 30 de junio; jueves 27 de julio, lunes 9 de octubre, jueves 7 de diciembre y martes 26 de diciembre del 2023, también son días no laborables para los trabajadores del sector público. Mientras que en el 2024 lo será el martes 2 de enero.

¿Quiénes no descansan este viernes 28 de abril?

Las empresas que estén sujetas al régimen laboral privado y que brinden servicios sanitarios, limpieza, saneamiento, agua, electricidad, gas, desagüe, combustible, comunicaciones, transporte, sepelios, aeropuertos, seguridad, vigilancia y relacionados continuarán con sus actividades de forma normal.

¿Quiénes descansarán el 28 de abril?

Teniendo en cuenta que el viernes 28 de abril es día no laborable y no feriado los trabajadores del sector público podrán descansar. Sin embargo, según informó Andina, estas horas no trabajadas deberán ser compensadas durante los próximos diez días posteriores.

Asimismo, el empleado deberá recuperar esas horas cuando el titular de cada entidad pública así lo establezca de acuerdo a sus necesidades.

¿Qué pasará con los trabajadores del sector privado?

En el caso de los trabajadores del sector privado que deseen descansar ese día, de forma voluntaria, deberán coordinar con los jefes responsables de su entidad. Por ende, corresponderá a los titulares de las entidades del sector público adoptar las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad, durante los días no laborables.

TE PUEDE INTERESAR