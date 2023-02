“The Last Of Us”, serie disponible en HBO Max, estrena usualmente un capítulo cada domingo, manteniendo al pendiente a miles en todo el planeta. Y no es para menos, la producción ha sido un completo acierto.

El éxito de la serie es rotundo —ya fue confirmada la segunda temporada tras pocas semanas de emisión— y no solo para para la compañía de producción ni de difusión, sino también para cada uno de los actores que conforman el elenco.

Cada uno de los artistas que tienen un personaje en la serie estadounidense está experimentado uno de sus mejores trabajos en lo que va de su carrera. Y por si fuera poco, su fama está subiendo como la espuma en todo el mundo.

Es por ello que no llama la atención que varios de estos actores quieran repetir sus papeles para la siguiente temporada. Los personajes principales serán, probablemente, renovados, pero es una incógnita saber qué sucederá con los recurrentes o poco frecuentes.

En ese sentido, hay un actor que, recientemente, ha declarado sin temor alguno que espera ser parte de la segunda temporada de la serie de HBO, por lo que aún es una duda su presencia para los nuevos capítulos.

Dicho artista que prestó su voz en el videojuego para uno de los personajes quiere ser parte de la historia y, por qué no, aumentar su fama y reconocimiento en todo el mundo.

Se trata de Ian Alexander, un joven actor que en la serie interpreta el personaje de Lev, un adolescente trans que es expulsado por un grupo de sobrevivientes fundamentalistas religiosos, quienes están en contra de todo lo que no sea hombre o mujer.

En una entrevista con Insider, el actor aseguró que está muy feliz de que la serie haya sido alargada para una segunda temporada y que espera que él pueda ser tomado en cuenta para interpretar el mismo personaje, al cual ya le tomó afecto.

“Estoy tan emocionado de que hayan confirmado una segunda parte. Cruzo los dedos para que pueda volver a interpretar mi papel de Lev. Estoy agradecido de formar parte de esta franquicia”, comentó.

El hecho de haber dicho aquellas palabras nos da a entender que es difícil que pueda estar, pero no imposible. Lev, en el videojuego, tiene 13 años de edad y no crece, así como los demás personajes.

En tanto, teniendo en cuenta el tiempo que puede durar la grabación de la segunda temporada, el actor tendría más de 20 años, una diferencia significativa con el personaje que podría pasarle factura.

