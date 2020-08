Fast & Furious , conocida en Latinoamérica como Rápidos y furiosos, es una de las franquicias más importantes del género de acción y de la historia del cine. La exitosa saga que comenzó en el 2001 con el fallecido actor Paul Walker y Vin Diesel a la cabeza, se mantiene vigente por la gran historia de Dominic Toretto, su familia y las espectaculares piruetas al volante.

La ficción estrenará la novena y penúltima película de su saga principal, acercándose al gran final de la historia, en abril de 2021. “Rápidos y furiosos 9” llega con grandes sorpresas y con nuevos personajes, en la que veremos una épica batalla entre los hermanos Toretto: Dominic (Vin Diesel) y Jacob (John Cena), sin olvidarnos del inesperado regreso de la muerte por parte de Han (Sung Kang).

Para “Rápidos y furiosos 9”, un personaje que pertenecía a la familia de Dominic Toretto (Vin Diesel) y que se presumía muerto estará de vuelta: Han Seoul-Oh (Sung Kang) (Foto: Universal Pictures)

Como se mostró en el tráiler de esta novena entrega, Han reaparecerá ante todo el grupo, sin que nadie pueda creerlo, salvo quizá ‘Dom’, quien le da un fuerte abrazo de bienvenida. Visto este extracto de la película, los fans quedaron en shock y también mostraron su alegría.

EL MISTERIO SOBRE HAN EN TOKYO DRIFT QUE RESOLVIÓ FAST FIVE

Tokyo Drift, dirigida por Justin Lin, inicialmente sirvió como la tercera película en The Fast Saga pero fue colocada retroactivamente más tarde en la línea de tiempo mientras la franquicia continuaba. La película se alejó de personajes como Dominic Toretto y Brian O'Conner al presentar un nuevo equipo, incluido Han Lue, interpretado por Sung Kang.

La película se centró en Sean Boswell, un estudiante de secundaria enviado a vivir con su padre en Tokio. Mientras estaba allí, Sean se vio inmerso en el mundo de las carreras de deriva donde conoció a Han. Después de encontrarse con Takashi, el actual Rey de la deriva, Sean decidió que quería aprender a derivar.

Se volvió hacia Han, quien resultó ser un socio comercial de Takashi y su tío, para aprender el arte de la deriva. Han finalmente se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Sean y un mentor experto a pesar de su participación con la familia de Takashi y sus lazos con los Yakuza.

Tokyo Drift se centró principalmente en Sean Boswell, un estudiante de secundaria enviado a vivir con su padre en Tokio (Foto: Universal Pictures)

Hacia el comienzo de Tokyo Drift, Sean mostró interés en una chica llamada Neela. Como era la novia de Takashi, resultó en una confrontación entre él y Sean. Al no tener experiencia, Sean aún accedió a competir contra el Drift King. Han ofreció su Nissan Silvia 2001 a Sean para usar en la carrera y, por supuesto, terminó siendo destruido.

Más tarde, Sean preguntó por qué Han entregaría su costoso automóvil a un vagabundo sin experiencia, sabiendo que sería destruido, y Han respondió tímidamente: "¿Por qué no? ... Tengo dinero ". Sin embargo, quería probar la confianza y el carácter del recién llegado. Se insinuó que Han obtuvo su riqueza robando al tío de Takashi y al Yakuza, pero ese no era necesariamente el caso según los eventos de Fast Five.

Han supuestamente murió en "Tokyo Drift" (Foto: Universal)

EL PASADO DE HAN

Es cierto que Han estaba robando de las operaciones de Yakuza por un período de tiempo, pero ya era rico antes de Tokyo Drift. Tras la muerte de Han al final de la película, se reveló que era un viejo amigo de Dom. Su historia se exhibió por primera vez en Fast & Furious cuando Han ayudó a Dom a robar camiones cisterna.

También estuvo muy involucrado en Fast Five, una película que se estrenó cinco años después de Tokyo Drift, pero que técnicamente tuvo lugar antes, cronológicamente. Han se unió a Dom y su tripulación para robar $ 100 millones de un empresario corrupto en Brasil.

Después de que el equipo tuvo éxito, Han recibió un recorte de aproximadamente $ 10 millones de dólares. Él y su nuevo interés amoroso, Gisele Yashar, tomaron sus ganancias y viajaron por Europa.

Tanto Han como Gisele regresaron para ayudar a Dom y al equipo a enfrentarse a Owen Shaw en Fast and Furious 6. Gisele fue asesinada en el gran enfrentamiento, que llevó a Han de regreso a Tokio, donde abrió su nuevo garaje, vinculando a los eventos de Tokyo Drift. La escena posterior a los créditos de Fast and Furious 6 reveló una mejor visión de la muerte de Han de la mano del hermano de Owen, Deckard Shaw, estableciendo el conflicto para Furious 7.

Han está de vuelta en "F9", aunque con decenas de preguntas a su alrededor (Foto: Universal Pictures)

