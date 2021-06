Un niño del último año de Educación Infantil se ha vuelto viral en las redes sociales y conmovió a miles de internautas. ¿El motivo? El haberle expresado todo su aprecio y agradecimiento a su profesora, quien lo acompañó hasta el último día antes de iniciar una nueva etapa escolar.

Según cuenta la usuaria de Twitter, @larotesmeyer, todo empezó cuando el pequeño le pidió un papel, un lapicero y un resaltador naranja. “Te voy a escribir una carta”, le dijo. Poco después, el estudiante se puso a trabajar y escribió una misiva que conmovería mucho a la docente.

“Seño Charo, espero no olvidarte. Tú me has querido mucho. Hemos llorado y hemos disfrutado. Tú estarás en mi corazón”, escribió el niño en la carta.

- Seño, ¿me das un papel?.

- Claro, toma.

- Te voy a escribir una carta.



Y así es como en la recta final de esta promoción, te das cuenta una vez más, del privilegio de acompañarles en la aventura de aprender. pic.twitter.com/vlKHfEcw59 — Señorita Rotesmeyer 🍏💚 (@larotesmeyer) May 31, 2021

La profesora no dudó en compartir el trabajo del pequeño en sus redes sociales, junto a una reflexión sobre su profesión y lo que implica acompañar a un menor en sus primeros años.

“Y así es como en la recta final de esta promoción, te das cuenta una vez más, del privilegio de acompañarlos en la aventura de aprender”, expresó.

Su publicación generó más de 1500 ‘me gusta’ y continúa haciéndose viral. El mensaje ha recibido respuestas como las siguientes: “¡Qué preciosidad! Y si escribe eso (tanto de forma como de fondo) con 5 años es que lo has hecho divinamente profe. Orgullo de profe”, o “Siéntete afortunada, cuando un niño escribe eso es que lo has hecho muy bien y has marcado su camino presente y futuro. Todos tenemos un docente en la cabeza que nos marcó”.

¡Qué preciosidad! 🥰 🥰 🥰 🥰 Y si escribe eso (tanto de forma como de fondo) con 5 años es que lo has hecho divinamente profeeeeeeeeeeeeeeee. Orgullo de profe. — sara (@sara70772534) May 31, 2021

Siéntete afortunada, cuando un niñ@ escribe eso es que lo has hecho muy bien y has marcado su camino presente y futuro.

Todos tenemos un docente en la cabeza que nos marcó. — Javier 🅰️1️⃣ (@JavierJavier_81) May 31, 2021

TE PUEDE INTERESAR: