Los peruanos que no acudieron a votar o no cumplieron con su deber de ser miembros de mesa en las Elecciones Generales 2021, del domingo 11 de abril, recibirán una multa. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó cuál es el monto que deberán pagar estos ciudadanos y qué pasará si no cumplen con el pago correspondiente.

Debido a la pandemia del COVID-19 y a que el Perú se enfrenta a una segunda ola de contagios, miles de peruanos decidieron no ir a sus centros de votación para evitar contagiarse. Esto se vio reflejado en el gran ausentismo de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021 realizadas el domingo 11 de abril.

Recuerda que el pago de las multas no es personal y cualquiera puede pagar tu deuda, brindando tu número de DNI. (Foto: Jessica Vicente/@photo.gec)

En el Perú, la votación es obligatoria y quienes no acudieron a las urnas a sufragar serán multados. Asimismo, aquellos que fueron elegidos miembros de mesa y no cumplieron con este cargo deberán asumir el pago de una multa electoral. Esta también aplicará para quienes se negaron a reemplazar a los miembros de mesa ausentes durante la jornada.

En ese sentido, la ONPE dio a conocer cuál es el monto de la multa por omisión al sufragio y por no cumplir como miembro de mesa en las Elecciones Generales 2021. Asimismo, informó qué pasará con aquellos que no cumplan con el pago de la multa electoral.

MULTAS POR NO VOTAR

El monto de la multa por omisión al sufragio varía en función de si el elector es considerado no pobre, pobre o pobre extremo, de acuerdo al lugar del domicilio que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Según la ONPE, las multas para el 2021 por no votar son:

Si vives en distrito no pobre: S/ 88.00

Si vives en distrito pobre no extremo: S/ 44.00

Si vives en distrito pobre extremo: S/ 22.00

MULTAS POR NO CUMPLIR LA LABOR COMO MIEMBRO DE MESA

Multa por miembro de mesa omiso: si fuiste sorteado miembro de mesa (titular o suplente) y no ejerces esta función, pagarás S/ 220.00.

Multa por miembro de mesa y elector omiso: si no cumples con la función de miembro de mesa y no vas a votar, tendrás que pagar S/ 220.00 y la multa de elector omiso, según el distrito en el que vives. Es decir, pagarás dos multas.

ELECCIONES 2021: QUÉ PASA SI NO PAGO A TIEMPO UNA MULTA ELECTORAL

Si no pagas tu multaelectoral, aún tienes derecho a voto, pero:

No podrás inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

No podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos.

No podrás realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

No podrás ser nombrado funcionario público.

No podrás inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete.

No podrás salir del país.

Si no pagas tu multa, el JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva, en donde pueden embargar tus cuentas bancarias.