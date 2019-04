Emily Ratajkowski publica fotografía de su adolescencia en Instagram | FOTOS

Emily Ratajkowski sigue robando los corazones de sus seguidores en las redes sociales. La conocida modelo de 27 años acaba de publicar en sus historias de Instagram una fotografía cuando tan solo tenía 14 años.

La cotizada modelo tiene más de 22 millones de seguidores en Instagram con los cuales les gusta interactuar a través de videos y fotografías.

En imágenes se puede apreciar a una joven Emily Ratajkowski muy bien maquillada y lista para participar en algún desfile de moda. Como se recuerda, la modelo y figura de la televisión incursionó en el mundo de la Hollywood cuando tuvo un papel en la serie iCarly (2007).

Emily Ratajkowski también tuvo una participación en la pantalla grande en la película "Gone Girl" en el 2014. La modelo alcanzó la fama mundial cuando apareció en el video musical "Blurred Lines" de Robin Thicke en el 2015.

La actriz norteamericana manifestó que fue un error participar en el video que la llevó al estrellato. "Yo no estaba muy interesada al inicio. Ahora, es la desgracia de mi vida. Cuando alguien viene a mí y me pregunta sobre "Blurred Lines", me quedo como: ‘¿Estamos seriamente hablando de un video de hace cuatro años?", indicó a la revista InStyle.

Emily Ratajkowski siempre conquista a todos sus incondicionales a través de fotografías o videos. Cada publicación de la modelo tiene miles de likes.