En la actualidad, los ingresos de los negocios del deporte se derivan generalmente en tres categorías: días de partido, transmisión e ingresos comerciales. Pero, esto no es suficiente al día de hoy, por lo que diferentes clubes profesionales del mundo han empezado a utilizar nuevas tecnologías para poder generar valor en sus cuentas. Blockchain, fan tokens y criptomonedas son algunas de las herramientas más poderosas que se tienen en cuenta para reforzar el vínculo de la institución con los aficionados.

A raíz de solucionar los miles de problemas que han aparecido en el mercado, nació Emprendedores de América, un programa creado por ZSports Lab, el cual busca seguir apostando en la educación de futuros profesionales en gestión deportiva y en el emprendimiento como vehículo de inserción laboral.

Es necesario mencionar que este programa va dirigido a cualquier profesional que busque aportar con soluciones innovadoras en la industria deportiva de la región sudamericana. Del mismo modo, serán guiados por un total de 26 mentores en los que se encuentra Felipe Ribbe, Jefe de Innovación del club Atlético Mineiro. Depor conversó con él.

¿Qué esperas conseguir en esta segunda edición de ‘Emprendedores de América’?

En América del Sur existen pocos eventos como este. Hoy tenemos muchas start-ups en la región, las cuales esperan tener la oportunidad de presentar sus ideas para la industria. Esta iniciativa es muy importante ya que conecta con posibles clientes que pueden tener a futuro.

¿Considera que a nivel región, los clubes están capacitados para lanzar este tipo de proyectos como lo hizo el Atlético Mineiro con los NFT’s?

En el caso de Atlético Mineiro en un comienzo no estábamos capacitados, pero a través de la innovación hemos podido encontrar el camino. Los clubes deben usar nuevas tecnologías sin miedo a fallar, ya que esto es parte del proceso de innovación. No hay que tener preocupación de no estar capacitado de lanzar un NTF’s o un Fan Token, la idea es aprender para luego hacer algo más concreto en base a la experiencia.

¿Cómo mentor, cuáles son tus expectativas de cara a esta segunda edición?

Mi expectativa es que ahora tenemos start-ups más maduras, algo que considero que es natural porque el ecosistema de innovación en el deporte está creciendo muy rápido. Además, pienso que posibles clientes también están más abiertos para trabajar con estos proyectos tras ser conscientes de los resultados obtenidos por distintos clubes en Sudamérica.

¿Me puede hablar sobre las nuevas tecnologías en el deporte? ¿Cómo piensan aplicarlas?

Actualmente, mi principal objetivo en el Atlético Mineiro es generar nuevas formas de ingresos. Buscamos nuevas tecnologías y estrategias para tener más contacto con nuestros fans. Si miramos que viene aconteciendo con la industria deportiva en los últimos 40 años, las instituciones han dependido de las mismas fuentes de ingresos (televisión, patrocinios y tickets). Ahora, no solo competimos contra otros equipos, sino también por la atención de las personas en diferentes plataformas como Spotify, Netflix, Twitch, entre otros.

¿Qué criterios son los más importantes al momento de evaluar un emprendimiento?

Personalmente, me gusta analizar a los emprendedores que están tras la solución. Muchas veces las start-ups empiezan con una idea, pero en el proceso consideran que esta no es la ideal para trabajar, por lo cual la estrategia se modifica y el producto final también. Nosotros trabajamos con personas que ya han tenido que hacer un estudio de mercado y que cuenten con un buen feedback, para tener la certeza de que se trata de un producto potencial. En cuanto al marketing digital, dependerá mucho de la solución empleada, ya que existen diferentes tipos de start-ups que está destinadas a trabajar en los departamentos jurídicos, financieros, recursos humanos, entre otros.

Si bien es cierto, existen muchas incubadoras que tienen un similar concepto al de ustedes. ¿Qué es lo que hace diferente a ‘Emprendedores de América’?

Lo primero que me llama la atención es que las personas que trabajan en este proyecto son personas muy apasionadas. Se ha hecho un gran estudio de mercado en todo América del Sur, lo que ha revelado que nuestra región es muy poderosa, por lo que este tipo de iniciativas, que permiten unir a grandes proyectos e ideas, nos hacen mucho más fuertes. Ahora siento que podemos competir con start-ups de otros continentes como Europa. ‘Emprendedores de América’ es como la Copa Libertadores, una excelente forma de trabajar juntos y cambiar experiencias en nuestra región.

¿Cómo mantenerse al día de las noticias del evento?

Podrán encontrar toda la información en la web: https://zsports.com.pe/eda/ y mediante las redes sociales de ZSports.