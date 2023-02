Un hombre que trabajaba como personal de limpieza en un canal de televisión de Melbourne, Australia, encontró un fajo de billetes al interior de un baño.

Chamindu Amarsinghe se topó de manera inesperada con 50 mil libras (60 mil dólares) en efectivo. Según el medio The Sun, el trabajador se puso en contacto con sus supervisores y estos llamaron a la policía.

“Había demasiado para contar, pensé que alguien me estaba jugando una broma, pero cuando toqué los billetes, todos amarillos y verdes, me di cuenta de que era dinero real”, declaró.

Amarsinghe asegura que lo primero que se le vino a la mente fue dar aviso sobre el hecho a las autoridades. “Simplemente pensé: ‘Ese no es mi dinero, así que no puedo quedármelo. No sé qué diablos está haciendo este dinero aquí’”, dijo.

En un comienzo, la policía no pudo establecer el origen del efectivo; sin embargo, conectaron el hecho a un sujeto acusado de robo identificado como Emerald Nguyen.

Una recompensa inesperada

Posteriormente, se supo que los cargos en su contra habían sido retirados. Por otra parte, el acusado no pudo determinar el origen del dinero ya que estaba drogado cuando se produjo el delito.

Después de tres años de esperar a que se reclamara el efectivo, el magistrado de Melbourne Michael Smith le dijo a Chamindu que podía quedarse con 40 mil libras esterlinas (48 mil dólares), mientras que el resto iría para el Estado.

Smith fue enfático en señalar que “no hay razón por la que tal honestidad no deba ser recompensada”.

Tras ello, el trabajador señaló que donaría parte del monto a personas con discapacidad y enviaría otra parte a un templo budista.

¿Puedes quedarte con una gran cantidad de dinero si lo encuentras?

Si encuentras dinero, especialmente una cantidad significativa, debes consultar las leyes locales o ponerte en contacto con un abogado o con la policía. Si una ley exige que entregues el dinero que haya encontrado a las autoridades y no lo haces, podrías ser acusado de hurto o robo.