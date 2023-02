Cuando Ernesto Ávila (Ciudad de México, 20 de agosto de 1972) fue contactado, la Federación Peruana de Bowling buscaba una capacitación de entrenadores que le permitiera profesionalizar un deporte que otrora había alcanzado sus mayores éxitos en base al talento natural de sus deportistas.

¿Cómo encontraste al bowling peruano hace 10 años?

El típico panorama deportivo de un país tercermundista, con las mismas carencias que podías encontrar desde México hasta Chile o Argentina, con falta de entrenadores e infraestructura, falta de información y cultura del bowling moderno. Teníamos que buscar boleras privadas para poder dar clases. La única tecnología que teníamos por entonces era apenas un iPad.

¿Por qué Perú cayó tanto si era uno de los países más destacados de la región?

Perú se había convertido en un equipo del montón. Hace 25 o 30 años, cuando el juego todavía era talento contra talento, logró posicionar buenos jugadores, pero de ahí fue a un rezago terrible, como toda Latinoamérica, ya que muy pocos países se modernizaron en el bowling. Perdimos muchos años en ese limbo. Hoy hemos sido reconocidos en el Congreso Mundial de Entrenadores como uno de los países que más ha crecido en el mundo, somos potencia a nivel juvenil y en categoría élite ya estamos a nivel de los mejores.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad para el bowling en el Perú?

Hemos sufrido en esa parte. Somos muy pocos jugadores, menos de 30. Con eso hemos alcanzado para estar entre los mejores del continente, con medallas en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, Bolivarianos y en torneos internacionales a nivel juvenil. Si tuviéramos una mayor base formativa de jugadores, podríamos llegar a ser potencia mundial. Siento que en provincias hay mucho talento por descubrir.

¿Cuál es el camino que busca la Federación Peruana de Bowling para masificar el deporte?

Nuestro objetivo es acercar el bowling a la sociedad peruana, que vivan el bowling. Este deporte no requiere un fenotipo definido, no ser el más alto o el más fuerte te da más ventaja. Quizá no todos llegarán a ser jugadores profesionales, pero aprenderán a vivir el lado deportivo. Muy poca gente sabe que tenemos una de las mejores boleras del mundo en la Videna. Queremos que esté abierta para todos.

¿Qué se necesita para que el Bowling Center de la Videna esté abierta al público en general?

Definitivamente tenemos que abrir este espacio. Hoy es privado y muy complicado para ingresar. Cuando se creó para Lima 2019, se pensó que estuviera cerca de la avenida Canadá para que pueda ingresar la gente a pie o en sus autos, pero hasta la fecha no se puso en práctica esa idea. Este tiene que ser un lugar abierto con precios accesibles para todos. De esa manera podremos encontrar nuevos prospectos. Nos rehusamos a que sea un elefante blanco.

Entonces, ¿de qué manera se puede empezar a practicar bowling en este escenario?

Hoy tenemos disponibles los talleres de Legado para todas las edades. De esa manera pueden acercarse al bowling, un deporte que forma en disciplina a sus jugadores acompañado de su talento. Esperemos que sea el primer paso para que esta bolera, que tiene la mejor tecnología de Latinoamérica, pueda estar abierta para todos muy pronto.