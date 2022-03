Una de las series coreanas emitidas por Netflix en los últimos meses es “All of Us Are Dead”, más conocida como “Estamos muertos” en español. El programa ambientado en un apocalipsis zombi es uno de los preferidos por la audiencia , quienes esperan con ansias su segunda temporada.

Fue el 28 de enero que la producción basada en el webtoon de “Naver Now at Our School”, de Joo Dong-geun, se estrenó en la plataforma de streaming, con un refrescante elenco de actores entre los que destaca la estrella juvenil Yoon Chan-Young.

Yoon da vida a uno de los estudiantes que queda atrapado en el instituto Hyozan High School, durante el ataque zombi que empieza a infectarlos con un mortífero virus. Gracias a la interpretación del personaje llamado Lee Cheong-san, el actor se ha ganado el cariño del público, llegando a acumular millones de seguidores en sus redes sociales.

Yoon Chan-Young como Lee Cheong-san en "Estamos Muertos" Foto: Netflix)

CUANDO YOON CHAN YOUNG CASI SE CONVIERTE EN ESTRELLA DE K-POP

Durante una visita al programa de televisión “Yoo Hee Yeol’s Sketchbook” , Yoon Chan-Young reveló que en algún momento de su vida fue trainee para la popular agrupación ASTRO. El actor se estaba preparando para ser un integrante de la boyband y hasta llegó a conocer a uno de sus cantantes.

“Recibí una llamada de una agencia y terminé firmando con ellos. Sugirieron que si aprendía a cantar y bailar a una edad temprana, me ayudaría mucho en el futuro. Así que me convertí en una especie de aprendiz a tiempo parcial y así es como conocí a los hyungs de ASTRO”, expresó Yoon.

LA VEZ QUE YOON CHAN YOUNG CONOCIÓ A UNO DE LOS INTEGRANTES DE ASTRO

Young era solo un niño cuando empezó a prepararse para ser parte del equipo de “Astro”, pero aún recuerda cómo fue la vez que conoció a Rocky (Park Min-hyuk), uno de los integrantes de la banda:

“El primer día que fui a la sala de práctica, Rocky de ASTRO estaba cenando. Y para darme la bienvenida, me compró estofado de bulgogi. Han pasado 10 años desde entonces, pero ese recuerdo sigue grabado en mi corazón”.

Finalmente Yoon Chan decidió dedicarse a la actuación, profesión que le ha dado grandes frutos tras ser parte de “Estamos muertos”, la serie zombi del momento.

