El 2020 será un año repleto de estrenos y novedades tanto en el cine como en las múltiples plataformas streaming que existen a nivel mundial. Netflix, HBO y Amazon Prime Video entre las más populares y, Apple TV+ y Disney+ como las más nuevas, aunque la última aún no llega a América Latina.

Además de nuevas apuestas como “Vis a vis: El oasis”, “The Undoing”, “Ragnarok” y “Hunters”, los seriéfilos podrán disfrutar de nuevos episodios de sus producciones favoritas, tales como “La casa de papel”, “The New Pope”, “Las chicas del cable”, “Spinning out”, “Dark”, entre otras.

Pero en la siguiente lista no solo encontraras las series de los servicios streaming antes mencionados, también podrás encontrar ficciones de The CW, CBS, NBC, Fox, ABC y más.

NETFLIX

1. MESÍAS

Fecha de estreno: 1 de enero

Sinopsis: “Mesías” se centra en la reacción del mundo moderno ante un hombre afirma ser el regreso escatológico de Jesús. Dicho hombre aparece por primera vez en Oriente Medio y tras una serie de milagros millones lo empiezan a seguir a nivel mundial.

Sin embargo, la investigación de Eva Geller, una agente de la CIA, que le seguirá la pista para descubrir si se trata de una entidad divina o simplemente es una estafa mundial, arroja dudas sobre dicho hombre.

2. SPINNING OUT

Fecha de estreno: 1 de enero

Sinopsis: “Spinning Out” narra la historia de una promesa del patinaje artístico, Kat Baker, que está a punto de abandonar su carrera después de sufrir una aparatosa caída en una competencia. A pesar de todo, la protagonista aprovechará una segunda oportunidad para demostrar todo su potencial y talento.

Sin embargo, al hacer pareja con un talentoso patinador corre el riesgo de exponer un secreto ferozmente guardado que podría desentrañar toda su vida, dentro y fuera del hielo. Kat y su nuevo compañero enfrentarán enormes dificultades y sacrificios para cumplir su sueño olímpico.

3. RAGNAROK

Fecha de estreno: 31 de enero

Sinopsis: “Ragnarok” se desarrollará en la ciudad ficticia de Edda, en una escuela secundaria y sigue a un grupo de adolescentes, posibles herederos de los Dioses nórdicos, quienes se enfrentará a los cambios del fin del mundo: polos que se derriten, inviernos cálidos, aguaceros violentos, es decir, un nuevo Ragnarök parece inevitable, a menos que alguien actúe a tiempo.

4. LOCKE & KEY

Fecha de estreno: 7 de febrero

Sinopsis: ‘Locke & Key’ sigue la historia de tres hermanos que, tras el macabro asesinato de su padre, deciden mudarse a una casa en Massachussetts. Rápidamente descubren que su nuevo hogar alberga un juego de llaves mágicas que proporcionan a los niños diferentes habilidades mágicas. Desafortunadamente, un desagradable viejo demonio también quiere hacerse con esas llaves y no se detendrá ante nada para conseguirlas.

5. FIREFLY LANE

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: Basada en la novela homónima, “Firefly Lane” se centra en la historia de amistad de Kate y Tully. Ambas mujeres han crecido juntas desde muy pequeñas y, con el paso del tiempo, se han convertido en mejores amigas inseparables.

6. GINNY & GEORGIA

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Ginny & Georgia” trata la relación de “madre e hija que está a punto de alcanzar la mayoría de edad", y tiene como protagonistas a Brianne Howey y Antonia Gentry.

7. VIKINGS: VALHALLA

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Vikings: Valhalla” se situará cronológicamente 100 años después del final de la serie original, y según Netflix, la serie “concluye y dramatiza las aventuras de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: Leif Erikson, Freydis, Harald Harada y el rey normando Guillermo el Conquistador (también un descendiente vikingo). Estos hombres y mujeres abrirán nuevos caminos mientras luchan por la supervivencia en una Europa en constante cambio y evolución. Este es el explosivo próximo capítulo de la leyenda de los vikingos”.

8. SPACE FORCE

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Space Force” es una comedia sobre un grupo de personas de la Tierra encargadas de crear un nuevo cuerpo del ejército en el espacio. El doctor Adrian Mallory, el brillante y arrogante asesor científico principal, espera evitar que el espacio exterior se convierta en el próximo campo de batalla internacional.

9. BRIDGERTON

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Bridgerton” adapta las novelas de Julia Quinn y se ambienta en la alta sociedad londinense donde el lujo, la sensualidad y la competitividad son sus principales características. La ficción navega en los salones más suntuosos y los palacios más aristocráticos, lugares donde reina la lucha por el poder y donde reinan ellos, los ocho hermanos Bridgerton.

10. JURASSIC WORLD: CAMP CRETACEOUS

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Jurassic World: Camp Cretaceous” se centra en seis adolescentes que han sido escogidos para un campamento de verano en la exótica localización. Sin embargo, los animales no tardan en hacerse con el control de la isla, por lo que los miembros del campamento deberán usar sus habilidades de campistas si quieren sobrevivir.

11. SELENA: LA SERIE

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Selena: La serie” seguirá la vida de la artista mexicana que se convirtió en la Reina del Tex-Mex y logró conquistar el panorama musical obteniendo varios galardones como el Premio Grammy hasta su muerte en 1995, cuando fue asesinada por la presidenta de su club de fans.

HBO

12. THE NEW POPE

Fecha de estreno: 11 de enero

Sinopsis: “The New Pope” es la secuela de “The Young Pop” y se centra en el mundo del papado y en el Vaticano. Pío XIII está en coma y durante esto, el Secretario de Estado Voiello consigue colocar en el trono papal a Sir John Brannox, un aristócrata inglés que toma el nombre de Juan Pablo III.

El nuevo Papa se da cuenta pronto de que no es tan fácil reemplazar al querido Pío XIII, por más perfecto que intente ser, pues Lenny Belardo se ha convertido en un santo idolatrado por miles de fieles.

13. EL VISITANTE

Fecha de estreno: 13 de enero

Sinopsis: En la ciudad ficticia de Flint City, Oklahoma, el detective de la policía Ralph Anderson arresta al entrenador de béisbol y profesor Terry Maitland frente a una multitud de espectadores, acusándolo de violar, matar y mutilar a un niño de 11 años. La ciudad se vuelve rápidamente contra Maitland, quien insiste en que es inocente y contrata al anciano abogado Howie Gold para que lo ayude, pero Anderson tiene testigos oculares y pruebas físicas claras (ADN y huellas dactilares) de su culpabilidad. Mientras tanto, los ansiosos reporteros acosan a la esposa de Terry, Marcy, y a sus dos hijas, Sarah y Grace. Pronto se revelará que existe algo imposible de explicar en estos terribles eventos.

14. AVENUE 5

Fecha de estreno: 20 de enero

Sinopsis: “Avenue 5” es una serie futurista que narra las aventuras a las que se enfrenta una nave espacial y su tripulación durante sus viajes galácticos.

15. RUN

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Run” narra la historia de unos examantes que cuando tan solo eran unos adolescentes realizaron un pacto de cara al futuro. Dicho acuerdo consistía en que si alguna vez alguno de los dos necesitaba la ayuda del otro o estaba en una situación vital de la que quiera escapar, tan solo tenían que enviar un mensaje de texto con la palabra “run” y escaparían juntos.

16. LA INNEGABLE VERDAD

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “La innegable verdad” es un drama que se centra a dos hermanos gemelos, Dominick y Thomas Birdsey, que se ven envueltos en un ambicioso relato de traición, sacrificio y perdón.

17. THE UNDOING

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: Grace Sachs es una mujer que ha cumplido todos los sueños de su vida: es una psicóloga que está a punto de publicar su primer libro, tiene un marido devoto y un hijo que acude a uno de los colegios más importantes de Nueva York. Sin embargo, pocas semanas antes de que su libro se publique, la vida de Grace cambia por completo. Una trágica muerte y la desaparición de su marido alteran drásticamente su forma de entender el mundo la obligan a comenzar de cero. Su única preocupación ahora es garantizar que su hijo pueda vivir la vida que se merece, aunque por desgracia para ambos, la tarea es mucho más complicada de lo que parece.

18. LA CONJURA CONTRA AMÉRICA

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “La conjura contra América” es una miniserie distópica que relata las consecuencias del triunfo del aviador Charles Lindbergh, que consiguió derrotar a Roosevelt en las elecciones presidenciales del año 1940, llevando a los Estados Unidos al fascismo.

AMAZON PRIME VIDEO

19. STAR TREK: PICARD

Fecha de estreno: 23 de enero

Sinopsis: “Star Trek: Picard” sigue al personaje del universo Star Trek el capitán Jean-Luc Picard. El protagonista era el capitán de la aeronave USS Enterprise en la serie Star Trek: The Generation. Tras varios años como capitán, acabó convirtiéndose en admirante. La serie se sitúa aproximadamente veinte años después de que Next Generation terminase, en 2399.

20. HUNTERS

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: Un grupo de cazadores de nazis que vive en la ciudad de Nueva York en 1977 descubre que cientos de antiguos altos funcionarios nazis están conspirando para crear un Cuarto Reich en los Estados Unidos. El ecléctico equipo emprenderá una sangrienta búsqueda para cazarlos y llevarlos ante la justicia.

21. THE EXPATRIATES

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “The Expatriates” es un drama que explorará la vibrante vida de una comunidad de expatriados muy unida donde se celebra la riqueza, las amistades son intensas, aunque deliberadamente temporales, y las vidas personales, las muertes y los matrimonios se muestran públicamente, y después se cuentan con regocijo.

22. UPLOAD

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Upload” es una sátira romántica ambientada en un futuro no muy lejano, concretamente en 2033, un tiempo en el que la gente que está a punto de morir puede “subirse” a una vida virtual de su elección. Nora (Andy Allo) es una chica secretamente romántica nacida en Brooklyn que trabaja en el servicio al cliente de un lujoso entorno de realidad virtual. Cuando se estrella el coche autónomo de Nathan (Robbie Amell), el guapo chico fiestero de Los Ángeles, su novia le sube permanentemente al mundo virtual de Nora.

THE CW

23. KATY KEENE

Fecha de estreno: 6 de febrero

Sinopsis: La serie sigue la vida profesional y romántica de cuatro personajes de Archie Comics, incluyendo la leyenda de la moda, Katy Keene, y la cantante y compositora, Josie McCoy, mientras persiguen sus sueños en la ciudad de Nueva York.

24. STARGIRL

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Stargirl” es una serie adaptada a la pequeña pantalla de una adolescente, Courtney Whitmore, que se convierte en una poderosa superheroína. Esta estudiante inspira a un extraño grupo de jóvenes que tienen como objetivo detener a los villanos del pasado y presente.

DISNEY+

25. FALCON AND THE WINTER SOLDIER

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “The Falcon and The Winter Soldier” girará en torno a los dos personajes que dan nombre a la serie: Bucky, interpretado por Sebastian Stan, y Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie.

26. MONSTERS AT WORK

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Monsters at Work” comenzará seis meses después del largometraje original y seguirá a Tylor Tuskmon, un joven mecánico que trabaja en la compañía y que sueña con ascender para seguir los pasos de sus ídolos Mike y Sulley.

APPLE TV+

27. LITTLE AMERICA

Fecha de estreno: 17 de enero

Sinopsis: Cada capítulo de “Little America” mostrará una historia diferente sobre la vida de varios inmigrantes en diferentes puntos de Norteamérica, experiencias reales que han sido publicadas en Epic Magazine.

28. FOUNDATION

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Foundation” es una serie de ciencia ficción basada en las obras fundamentales de Isaac Asimov. La historia se centra en un científico llamado Hari Seldon, quien inventa una especie de matemáticas que puede predecir el futuro.

29. DEFENDING JACOB

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: “Defending Jacob” sigue la historia de Andy Barber, un padre que descubre que su hijo de 14 años es sospechoso de haber asesinado a su compañero de clase

30. AMAZING STORIES

Fecha de estreno: Pendiente

Sinopsis: Basada en “Cuentos asombrosos”, “Amazing Stories” gira en torno a la exploración de las maravillas del mundo desde el punto de vista de cineastas y escritores contemporáneos como el propio Spielberg, Edward Kitsis, Adam Horowitz, Darryl Frank o Justin Falvey.