El último estudio de Playtech, realizado en Perú, señala que el 94% de habitantes en el país asegura ser un jugador responsable y que solo juega por diversión en los casinos y casas de apuestas. Un 61% de los participantes dijo que juega por diversión, mientras que un 33% indicó que no afecta su vida.

Por otro lado, el 82% de los encuestados indicó que había jugado online en los últimos seis meses, mientras que el 18% señaló que no lo había hecho. Sobre lo que entienden por juego responsable, los datos muestran que el 57% afirmó no sentir ansiedad por el juego, y el mismo número (57%) cree que es sólo jugar durante un tiempo limitado al día. Ambas acciones demuestran ser capaces de tener control sobre el juego.

Además, un 52% considera que el juego responsable es divertirse jugando en línea independientemente del resultado, mientras que el 51% cree que es no gastar dinero que no puede permitirse en apuestas. Otros factores de juego responsable fueron jugar en sitios web legales (38%), no intentar recuperar las pérdidas (13%) y no verlo como una forma de ganar dinero (13%).

Sobre Playtech

Fundada en 1999 y cotizada en el mercado principal de la Bolsa de Londres, Playtech es un líder del mercado en las industrias del juego y del comercio financiero con unos 6.400 empleados en 24 países.

Playtech es la empresa tecnológica líder del sector del juego que ofrece software, servicios, contenidos y tecnología de plataformas de juego basados en la inteligencia empresarial en los productos verticales más populares del sector, como el casino, el casino en vivo, las apuestas deportivas, los deportes virtuales, el bingo y el póquer. Es el pionero de la tecnología de juego omnicanal a través de su tecnología de plataforma integrada, Playtech ONE. Playtech ONE ofrece experiencia en marketing basado en datos, funcionalidad de monedero único, CRM y soluciones de juego responsable en una sola plataforma a través de verticales de productos y a través de la venta al por menor y en línea.

Playtech se asocia e invierte en las principales marcas de los mercados regulados y recientemente regulados para ofrecer su tecnología de juego basada en datos en toda la cadena de valor minorista y en línea. Playtech proporciona su tecnología en una base B2B a los principales operadores minoristas y online de la industria, grupos de casinos terrestres y entidades patrocinadas por el gobierno, como las loterías. Playtech es propietaria y operadora directa de Snaitech, la empresa líder en apuestas deportivas y juego en línea y al por menor en Italia.

La división financiera de Playtech, Finalto, es un líder tecnológico en el sector de los CFD y las operaciones financieras y opera tanto en el ámbito B2B como en el B2C.