El actor Eugenio Derbez compartió un video desde su cuenta de Instagram, con el que recordó el día que la cantante Shakira le dio un beso en la edición de los Latin Grammy 2011.

“TBT de cuando ordenas tus fotos y te encuentras la del día que Shakira me pidió que me tomara una foto con ella. ¿Qué, no me creen? Hasta en el video se ve como es ella quien me da un beso. ¿Tampoco me creen?”, escribió la celebridad mexicana como descripción de su clip.

Según se pudo observar en las imágenes, Shakira se encontraba en la ceremonia de la premiación musical. En ese entonces, ella ganó en la categoría ‘Mejor álbum vocal pop femenino’ y antes de subir al escenario, la colombiana besó en la mejilla a las personas que estaban a su lado, incluyendo al actor Eugenio Derbez.

La intérprete de “Ojos así” estaba tan emocionada que abrazó y besó al director mexicano. Él le correspondió de la misma manera y todo quedó registrado por la cadena Univisión, responsable de transmitir la gala musical.

Finalmente, Derbez y Shakira registraron su encuentro en una fotografía. La misma que sigue siendo muy comentada en redes sociales. “¿No te volviste a bañar después que te abrazó y te besó verdad?”, “Eres grandioso mi estimado Eugenio. Gracias por compartir esos momentos. Dios te bendiga” y “Qué suerte tienes”, son algunos de los mensajes.

Eugenio Derbez no es un rostro desconocido en el mundo de la industria del cine y la televisión, el actor mexicano se ha ganado un espacio en Hollywood por producciones como “Hombre al agua” y “Dora y la ciudad perdida”.

VIDEO RECOMENDADO

Presentación de Shakira en el Super Bowl

Shakira y Jennifer López en el Super Bowl 2020 en el Hard Rock Stadium. (02/02/2020)