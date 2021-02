¿Eres de los usuarios que anda a buscando los más complicados retos virales en Facebook? Si tu respuesta es positiva, debemos decirte que has llegado al lugar indicado. Te aseguramos que quedarás más que encantado con el desafío que motiva la nota que lees ahora.

Este consiste en encontrar la palabra love (amor, en inglés) en una colorida imagen en un máximo de 30 segundos.

¿Estás listo? Si es así, entonces vamos. Recuerda, solo cuentas con medio minuto para ubicar la referida palabra. ¡Tú puedes!

Esta es la imagen que debes ver. (Foto: heart.com.uk)

“Este es un desafío mayúsculo para mi cabeza. Realmente estoy abrumado con este reto viral . ¡Es imposible!”, comentó un usuario de Facebook.

Si no has llegado a hallar love en la imagen, descuida. No te desanimes. Aquí tienes la solución.

Esta es la solución. De nada. (Foto: heart.com.uk)

